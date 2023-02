Los detalles del secuestro de la concejala de Urbanismo de Maracena de por parte de la pareja de la alcaldesa

Nacho Abad ha estado este miércoles en 'Herrera en COPE' para contar los detalles del secuestro de la concejala de Urbanismo de Maracena, en Granada. Un secuestro por parte de la pareja de la alcaldesa del pueblo, y que, por suerte, ha tenido final feliz.

Todo comenzó este martes a primera hora de la mañana. "Esta mujer (la secuestrada) lleva a sus hijos al colegio y, de repente, se le acerca un individuo, Pedro, al que conoce por ser la pareja de la alcaldesa", ha comenzado Abad.

La alcaldesa de Maracena termina la relación con su pareja que secuestró a una compañera de partido Berta Linares asegura que "no voy a perdonar algo así" y descarta que el secuestro esté relacionado con un caso de corrupción COPE GranadaGranada 22 feb 2023 - 11:38

El argumento es la falta de gasolina. "Me he quedado sin gasolina. Te importaria acercarme para que me pongan un poco en un deposito", le dice. "A la que se montan en el coche, el tipo sacó una pistola y le dice que no se le ocurra hacer nada raro, que la va a secuestrar. La amordaza y la mete en el maletero. Vuelve a por su vehículo y la traslada después al maletero de su coche, para dirigirse a un pueblo de la zona, Armilla, donde este hombre tenia un garaje", ha continuado.

"La deja allí y el secuestrador se va. Consigue abatir los asientos del vehiculo y acceder al exterior del coche a través de las puertas. Las abre y consigue salir al exterior gritando. Presa del pánico un vecino se la encuentra e inmediatamente llama a la Guardia Civil. Son las 11 y media. Apenas han pasado dos horas del secuestro", expone.





Posible corrupción

La concejala de Urbanismo es trasladada al Parque Tecnológico de la Salud de Granada donde es atendida. Tras ello, le explicó a los agentes los motivos del secuestro. "El otro tipo la secuestró, según le dijo, para que no hiciese público un caso de corrupción de su novia, la alcaldesa" , explica Abad. Finalmente, el hombre es detenido por la tarde.

La alcaldesa de Maracena ha dado este miércoles una rueda de prensa en la que ha asegurado que "no quiere volver a verle jamás". Ha reconocido que era su pareja, que no vivían juntos y que no estaban casados. Tampoco ha explicado que hubiera caso alguno de corrupción y ha anunciado que el ayuntamiento se va a presentar como acusación particular.

Segun ha contado Abad, la alcaldesa ha explicado que el secuestrador estaba en tratamiento por depresión desde hacía meses.