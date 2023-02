Nacho Abad accede a los audios del crimen de Sabadell: "Con 12.000 voltios una persona se fulmina"

Sabadell (Barcelona). Julio de 2021. La primera de las gemelas se llama Pilar. Pilar habla con su novio Isaac y le dice lo siguiente: "He estado hablando con mi hermana y está chunga, chunga. Hemos estado hablado, porque ella no aguanta más, de cómo conseguir cloroformo para dormirle y luego... eso. Porque de este viernes no quiere que pase y yo estoy de acuerdo con eso", se escuchaba en audio. Esta mujer, Pilar, hablaba de su hermana Dolores, la otra gemela en cuestión. Pero, ¿qué problema tenía Dolores? Pues tal y como ha revelado Nacho Abad en la sección de 'Sucesos' de 'Herrera en COPE', que le había contado la exmujer de Pedro -pareja de la misma Dolores- que a la hermana de Pilar le gustaba beber bastante y tenían sus discusiones, llegando a decir que él le maltrataba -"aunque no existe ninguna denuncia por malos tratos"-.

La organización del crimen

Según cuenta Nacho Abad, que ha tenido acceso a los audios de las hermanas, Dolores "estaba obsesionada y le decía a su hermana que le pegaba, que le hablaba mal y, en vez de acudir a una comisaría de los Mossos d'Esquadra, decidieron que lo más lógico era matarlo. El primer camino era darle cloroformo y una vez que esté dormido le damos pasaporte. Esto es el plan que tenían ellas", contaba el periodista. Ahora bien, como ninguna de las gemelas encuentra este compuesto químico, se plantean comprar una especie de pistola que da descargas eléctricas. "Son 2.000 kilovatios. Si se pone directamente al corazón puede hacer daño, pero no se puede caer al suelo, no se puede romper, ¿me entiendes? Tú sabrás, pero ten cuidado", le decía Pilar a su pareja Isaac.

A lo que este le respondía con lo siguiente: "Yo creo que 12.000 voltios una persona se fulmina, se electrocuta, pero si dicen que no pues si hay más grande, pues más grande. Total, para una vez, lo que veas (...) Pero de conseguirlo tiene que ser hoy miércoles, mañana es jueves o el viernes como muy tarde. Porque en teoría el viernes vendría, yo me iría para tu casa, y una vez que no respire vamos a lo que vamos, a hacer el transporte", decía con sangre fría y, como dice Nacho, "con qué desprecio habla de la vida".

Ella parece que se convence de las palabras de Isaac y le contesta: "Hombre, si lo hace bien sí que le deja frito, y una vez frito ahí se machaca. Se podría probar, yo qué sé. Tengo la cabeza echa un lío. Son bastantes, son 2.000 voltios. Si dan en el sitio clave, sí". Y, de repente, cuando están hablando Pilar y luego Isaac, a la primera le da miedo que estén siendo escuchados por los policías. Sin embargo, esto parece que les da lo mismo, así que, Isaac consigue una taser eléctrica y se pone a hacer pruebas de cómo funciona -audios del sonido que también ha conseguido Nacho Abad, hablando de fondo la pareja de Pilar, y poniendo los pelos de punta a todo quien lo escuche puesto que estaban hablando de matar a una persona.

¿Qué pasó al final?

Nacho Abad ha contado el desenlace del intento del crimen organizado por las dos gemelas. "Ni cloroformo, ni descargas, ni nada por el estilo. Dolores le prometió una noche de amor a Pedro. Después de ocho llamadas le convenció para que fuese a su casa. A las dos de la madrugada estaban los dos en la cama y aparecieron Isaac y Pilar. Dice Isaac que escuchó cómo pegaba Pedro a Dolores, cosa que es falsa porque los vecinos dicen que no escucharon ningún ruido, y con una pata de cabra que casualmente estaba en la casa le empezó a arrear en la cabeza. La primera vez el hombre consiguió escaparse, saliendo por un pasillo de la casa, empezaron la persecución por los pasillos de la casa, lo tiró por las escaleras y en la planta de abajo lo machacó", contaba detalladamente.

Veinte minutos después se personaron los Mossos d'Esquadra, pero las gemelas ya habían cogido el cadáver y lo habían llevado a su domicilio -una planta más arriba-. Al final las dos e Isaac acaban detenidos, acaban ingresando en prisión provisional, pero la Audiencia de Barcelona ha dejado libre a Dolores -"que es en teoría la presunta instigadora del crimen"-, porque dicen que aunque se enfrente a una pena de 25 años de prisión, pues tiene arraigos familiares y no se puede fugar.