¿Puedo ser condenado si utilizo la violencia como respuesta a una agresión física?

Nacho Abad habla, en su 'Crónica Negra' de 'Herrera en COPE' del boxeador Antonio Barrul y el vídeo en el que frena a un agresor en la sala de un cine.

Este caso le ha permitido recordar la siguiente historia. Un chaval de 22 años, llamado Borja, sale de una discoteca en la que trabaja en Fuengirola. Comienza a escuchar voces. Lo que está pasando es que "hay un tipo y una mujer que están atracando a una señora que va a trabajar a un hotel de limpiadora".

El relato que hace la víctima es que le vino por detrás, "me tuvo todo el tiempo con la boca tapada y me tiró contra el sueño. Entonces es donde le dijo a ella que me pegara, y me metieron patadas en la cabeza".