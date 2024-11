Nacho Abad desvela los mensajes que se cruzó Antonio Canales con su casera, que le acusa de okupar su vivienda: "Yo de aquí no me muevo"

Nacho Abad, este miércoles, habla en 'Herrera en COPE' sobre Antonio Canales. Bailaor español que ha sido acusado por su casera de no pagar el alquiler ni los suministros de la vivienda. Lleva viviendo ahí unos 12 años. El periodista especializado en sucesos explica que la deuda asciende a los 4.000 euros.

El contexto es el siguiente:

"Desde hace un par de años, dejó de pagar. Y cuando le preguntan por esa deuda dijo que los suministros lo tenía que pagar ella, porque es la casera. Yo ya pago mi alquiler. Me troncho", ironiza Abad con Alberto Herrera.

Canales dice que ya no tiene deudas, pero sigue en activo esa deuda. Dice el periodista que ha tenido acceso al chat entre el bailaor y su casera. Le escribía: "Tus palabras tienen mucha fuerza. Te quiero más que el año pasado. Te abrigo, te camelo".

Europa Press Antonio Canales

Ahí ya empezaba a deber y su casera no le responde. La relación se va quebrando cuando Canales empieza a fallar en los pagos.

Y ella le dice: "Si no puedes ingresarme todo el dinero hasta el final del mes, por lo menos, págame el gas y ya me pagarás el alquiler". El bailaor replica: "Me sabe mal no poder pagarte. Antes de que acabe el mes, espero pagártelo todo".

Pero no le paga. Los meses se suceden.

"por mucho que lo digas, no puedo ni pintar ni el dinero"

Antonio ni responde. Hasta que, un día, le dice: "Por mucho que lo digas, no puedo ni pintar el dinero". La casera le recrimina que lleva 13 meses sin pagarle los recibos de sus consumos "además de dejar pagar mensualidades".

Parece ser que, explica Abad, que "los impagos de Canales ella no los paga. Y cortan la luz". El bailaor se enfada y amenaza con irse del piso "cuando me de la gana. Yo de aquí no me muevo. Vuelve a darla de alta inmediatamente". La casera le dice que no tiene dinero para ello. Canales, inmediatamente después, le amenaza. Al final, Pilar llama a la compañía y vuelve la luz.

"Te agradezco que hayas vuelto a dar el alta", dice Canales. Ella empieza a hablar en medios y el artista la amenaza (previo bloqueo de WhatsApp).

Lo grave es que Canales tiene una casa en propiedad, explica Abad. Concluye indicando que el artista ha asegurado que abandonará la casa "y evitará la humillación cuando le saquen las cosas".