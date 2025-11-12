Zarzalejos sentencia la crítica situación de Sánchez y avisa: "Estamos pisando el terreno del impeachment"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la comprometida situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE'. Zarzalejos considera que los últimos acontecimientos han elevado la tensión hasta un punto que ha calificado como democráticamente crítico.

La presión sobre el fiscal general

Para el analista, la sesión de la vista oral contra Álvaro García Ortiz por la filtración de datos de la pareja de Ayuso, con el testimonio de Eugenio Ribón, decano de la abogacía de Madrid, ha sido un punto de inflexión. Ribón desveló una reunión con el fiscal general justo después de la filtración. Zarzalejos ha destacado que 'que la portavoz del gobierno siguiese presionando al supremo, apelando a la inocencia del fiscal, delata la zozobra con que se vive en La Moncloa este proceso'.

EFE El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo

Además, ha subrayado la importancia de las afirmaciones grabadas por el fiscal Estampa, que 'comprometen, no solo a Santos Cerdán, también a Pedro Sánchez'. Por este motivo, ha afirmado que 'cada día se hace más necesaria la declaración testifical del presidente del gobierno en las instrucciones judiciales abiertas', ya que 'no sirve ya a estos efectos una comparecencia, o 100, en el senado'.

El fantasma del 'impeachment'

El periodista ha ido un paso más allá al comparar el escenario actual con el sistema estadounidense, inexistente en España: "Estamos ya pisando el terreno que en Estados Unidos hubiera abierto un impeachment, es decir, un procedimiento parlamentario de destitución", ha advertido.

Según Zarzalejos, Sánchez 'ha cometido el tremendo error de fiar su suerte y la de su partido a la narrativa de epítetos descalificadores, bulos, desinformación y a la vejación a los medios críticos y jueces', utilizando términos como 'low fair' o 'pseudomedios'.

Finalmente, el colaborador de COPE ha concluido con una seria advertencia sobre el panorama general. "Creo, Carlos, sin exageración alguna, que la situación, un lodazal, es democráticamente crítica", ha sentenciado durante su conversación con Carlos Herrera.