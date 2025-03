Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: esto es lo que busca el Gobierno al retrasar su aprobación

Los socios del Gobierno de Sánchez juegan un papel clave en cada paso que intenta dar el gobierno, un asunto que analiza este martes, José Antonio Zarzalejos.

En primer lugar, saca los colores a Sánchez con dos medidas que aseguraron que aprobaría, per que todavía no se han tramitado debido a las reticencias de algunos de sus socios de investidura:

"¿Recuerdan el proyecto de reducción de jornada (37,5 horas semanales) que el Gobierno aprobó el 4 de febrero? Pues no se ha remitido al Congreso porque a Junts y al PNV no les gusta y Sánchez no quiere otro revolcón parlamentario. La señora Díaz se está comiendo con patatas su pacto con los sindicatos y al margen de los empresarios.

¿Recuerdan que Hacienda iba a vetar la proposición de ley de Sumar/Díaz para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional no declarasen ni pagasen IRPF? Pues todavía el tal veto no se ha producido y el asunto sigue bajo el control de Francina Armengol que obedece con una docilidad bovina a lo que le ordena Bolaños desde la Moncloa".

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

erc, junts, pnv y bildu

"Illa y su PSC han acordado con ERC que en Cataluña las rentas de hasta 33.000 (sí, 33.000) se beneficien en el IRPF. Esa reducción impositiva se realiza en el tramo autonómico del impuesto.

El Gobierno de Illa aprobará hoy esa medida a cambio de que los republicanos aprueben una ampliación crédito porque, sin embargo, no le aprueban los Presupuestos, pero, al tiempo, subirá la tasa turística y doblará el impuesto de transmisiones patrimoniales hasta el doble sobre el tipo actual a las ventas de los llamados “grandes tenedores”.

En el País Vasco también el PNV, el PSE y Podemos han acordado otra reforma fiscal que los nacionalistas venden como una “reforma de derechas”. Bueno. La exención del IRPF se sitúa en los 20.000 euros. Además: deducciones por alquiler, recargo del IBI a las viviendas vacías en Álava y Vizcaya, incremento del 25 al 28 por ciento a las rentas de capital y de sociedades del 24 al 28, si hay beneficios extraordinarios.

Nos está quedando una España preciosa de desigualdad, pero, al mismo tiempo de arbitrariedad. Todo bajo el gobierno de Monipodio Sánchez, el dueño del cervantino patio en la Triana de Sevilla que reunía en él a toda clase de mercachifles, truhanes y falsarios. Reflejo de esta España descoyuntada.

Y Sumar que en las encuestas aparece irrelevante, ha entrado en pánico y, ante su ficticio congreso de este fin de semana, se le ha puesto en jarras a Sánchez y le pide que presente Presupuestos, sin incremento alguno del gasto militar. Y que lo haga con un “cambio de discurso” (o sea, OTAN no, bases fuera). Argumento: porque ellos, los de Sumar, lo valen.

No hay noticia, sin embargo, de que se vayan a diluir en Sumar ni Más Madrid, ni Compromis, ni la Chunta Aragonesista, ni el Partido Comunista, ni Izquierda Unida. Desde que Sumar se constituyó en el polideportivo Magariños de Madrid el 2 de abril de 2023 ha ido de fracaso en fracaso. Pero los partidos fracasados son los que mandan (ERC, Junts, Sumar, PNV…). No hay quien dé más".