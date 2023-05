La medida del Banco Central Europeo para frenar la inflación que podría afectar a tus ahorros

La economía es un eslabón que va desde los bancos más grandes hasta nuestro bolsillo. Cualquier cambio en la política o en su gestión nos afecta. Con la inflación más presente en nuestra economía, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido subir en un 0’25% los tipos de interés, pero ¿esto en qué se traduce? Marc Vidal, en su sección ‘Salida de Emergencia’ en ‘Herrera en COPE’, ha dado las claves para entender esta medida.

Carlos Herrera le preguntó esta mañana a Marc Vidal sobre si "¿esto es el inicio del final de incremento del coste del dinero?", a lo que el analista económico respondió que "según Christine Lagarde, no. Es más, insiste en que seguirán subiendo esos tipos ante la fortaleza de la inflación en el sector servicios. Según el BCE, el avance de los salarios en la eurozona, no todo en los países pasa, pero en la eurozona sí, impiden alcanzar el objetivo de la inflación del 2% y mientras eso no se logre, los tipos seguirán subiendo".

"No hay muchas herramientas para combatir el incremento de precios, de ahí, que la autoridad monetaria europea considere seguir con su estrategia de enfriar la economía a fin de complicar el acceso al dinero. Aunque nos estemos acostumbrando a una inflación que ronde el 5 %, esa tasa es excesivamente alta" señaló Vidal. El analista definió esta situación "como un roedor que va minando el poder adquisitivo de las familias y de las empresas. Lo preocupante, sobre todo, para los que tengan hipotecas variables o los que tengan que renovar su deuda pública en los próximos meses, es que el BCE mantiene su idea de que los tipos deben acabar indexados a la inflación, y esto quiere decir que seguirán subiendo tipos hasta alcanzar ese punto de no retorno de los precios. Una vez allí, en teoría, la inflación debería de bajar hacia el objetivo".

"El Gobierno debería estar listo para lo que viene y no lo está"

El director y presentador de 'Herrera en COPE' le preguntó al analista económico sobre si hay algún indicio de que estas políticas nos están afectando. Marc Vidal hizo referencia a los datos que dio ayer que alertaban de las fisuras de nuestra economía. "Nuestros oyentes recordarán que ese informe de la demanda de crédito por parte de las empresas está bajando mucho. Eso indica que encarecer la financiación está surtiendo efecto. El problema, como vimos ayer, es que no es más que una desaceleración económica severa a medio plazo yes que no hay otra. La economía busca equilibrios y la inflación es corrosiva, aunque durante un tiempo no se percibe como una causa de pobreza, pero con el tiempo, cuando es demasiado tarde, descubres que tus ahorros no pagan lo mismo y tus euros son una especie de billetes de monopoly" explicó el analista económico.

"Por eso, luchan contra eso, incluso con los daños colaterales que supone para parar la maquinaria productiva, por lo que llegados a este punto, el Gobierno deberá o debería estar listo para lo que viene y no lo está. Nuestro ejecutivo tiene de que la administración genera riqueza, es cosa loca. Con eso basta para afrontar una paralización del proceso productivo que pudiera llegar, por eso, en realidad no es así, es todo lo contrario. Cuanto más gasta un Gobierno, más recursos toma de los verdaderos generadores de riqueza, de hecho, el aumento del gasto público, como pretende el actual gobierno, no impulsará la actividad económica, sino que la va a dejar totalmente cerrada la salida de emergencia", concluyó Marc Vidal.