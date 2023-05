El dato sobre las hipotecas que debe poner en alerta a las familias: una fisura en la economía

Como es habitual en ‘Herrera en COPE’, nos gusta mirar la economía con lupa. A poco menos de una hora de que salieran las cifras del paro de este mes de abril, Marc Vidal ha dado su lectura en su sección ‘Salida de emergencia’ sobre los síntomas que muestran como es el estado de salud de nuestra economía.

“Independientemente de lo que diga el indicador de empleo registrado, que ya sabemos que tiene sus retoques, abril nos dejó dos datos que yo considero preocupantes. Seguro que no lo serán tanto como saber si un ministro debía subirse o no a una tarima de turno, pero yo te digo que son valores que no se deberían de dejar de lado”, comenzó así Marc Vidal su lectura en ‘Herrera en COPE’.

El analista económico desgranó un punto que debemos tener en cuenta: “El primer aspecto es el que tiene que ver con los datos de la encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo,porque resulta que la demanda de hipotecas se ha desplomado en Españay ha caído mucho más que las estimaciones que manejaba la propia banca”.

Vidal reveló que "El sector financiero no se esperaba un desplome de este calibre y la encuesta traslada además la idea de que las causas son la subida de tipos, hasta aquí bien, pero también la disminución de la confianza en la economía. Algo que se replica en la caída de demanda de crédito por parte también de las empresas".

Asimismo, desmitificó un contrapunto: “Escucharemos que hay un dato positivo: el que dice que el crédito al consumo se mantiene estable. Y ojo a esto, porque en plenos brotes verdes, por aquel entonces, cuando el consumo a crédito se fortalecía, la realidad era que las familias no llegaban a final de mes”.

La caída de las negociaciones en bolsa: la otra cara de una misma moneda

Marc Vidal detalló que “La otra cifra que me preocupa es el indicador de salud económica de un país, el que habla de la bolsa. Y es que la bolsa española negoció en abril un 25% menos que en marzo”.

“Y es cierto que abril se inició con las vacaciones de Semana Santa y que es posible que disminuyera la actividad en la bolsa española, debido sobre todo a la incertidumbre que suele acompañar a esos días festivos. Pero sigo los mercados desde finales de los 90, incluso operé en ellos bastante tiempo, por eso me preocupa un dato así porque denota algo no muy bueno” dijo el analista económico en la antena de COPE.

Vidal concluyó su análisis con unos últimos apuntes. “Es posible que la disminución de la negociación en la bolsa española en abril esté relacionada con la Semana Santa, lo acepto. Pero también puede relacionarse con la crisis bancaria, con la incertidumbre económica y política, con la disminución de la confianza de los inversores, con la reducción de liquidez y sobre todo con la preocupante disminución de la actividad empresarial. A estos datos en economía se les denomina variable oculta, es decir, aunque nadie se fije mucho en ellos, son pequeñas fisuras que pueden acabar fracturando nuestra salida de emergencia” afirmó el analista económico.