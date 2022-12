Marc Vidal: "Somos los únicos que no llegaremos a ese nivel de 2019 hasta 2024"

Los datos del Gobierno dicen que España va mejor que el resto de Europa. Según sus datos, lideramos el crecimiento, creamos más empleo que nadie y nuestra inflación es la más baja del mundo mundial. Pero la verdad no es así, la verdad pesa como el plomo. Eso es coger el rábano por las hojas. Si utilizamos bien el periscopio veremos que no lideramos nada, no creamos empleo neto y no tenemos la inflación más baja de Europa. Es agotador repetirlo, pero debemos ampliar el diafragma del objetivo para que entre toda la luz necesaria y ver los detalles. Por ejemplo: si lideramos el crecimiento del PIB del universo conocido, como dice el Gobierno, es porque el corte numeral que se realiza, surge de un efecto base muy inferior al del resto de los planetas. No es lo mismo un dos que un cinco. Crecer el 50% de cinco es más que crecer el 100% de dos. Y eso es una de las trampas con las que jugamos.

En lo del empleo es peor aún. No es empleo productivo lo que estamos creando, es empleo creado -por lo menos el empleo creado neto- es mayortariamente público y multitemporal, aunque ahora se le llame fijo discontinuo. Y lo de la inflación ya es de aurora boreal. Nuestro incremento de precios es más bajo hoy, por el efecto escalón, el factor acumulado y una intervención tremendamente arriesgada del mercado que aquí hemos explicado muchas veces.

¿Hemos llegado al nivel de 2019?

No. Dicen que somos los que más crecemos cuando en realidad somos los únicos que no llegaremos a ese nivel de 2019 hasta 2024. Cinco años perdidos. Por eso, en lugar de felicitarse por una gestión pésima, que es lo que ha habido y que nos mantiene además en la última posición de los países en recuperación, pues deberían de incluir en sus tablas a los más de 4,8 millones de personas que viven en España en situación de pobreza severa.

Sí, en este país que debería estar en el G8 si te crees todo lo que cuenta Nadia Calviño, es el mismo que ha desplazado a la pobreza severa, por lo menos a un grupo importante de personas, que son las que viven con menos de 6.357 euros al año,un 10,2% de la población, según el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es el mismo país, el nuestro, que reserva en los presupuestos más de 30 mil millones para pagar intereses de deuda, solo intereses. Es el mismo país, esa potencia mundial en la que la renta disponible de los hogares ha caído un 6,7% en tres años, lo que supone la mayor pérdida de poder adquisitivo de los países desarrollados de la OCDE.

A esto se le conoce como la antesala de la pobreza y de la dependencia, por mucho que digan que somos los que lideramos todo. Se nos pide optimismo, pero un optimista no es el que cree que todo va a salir bien porque sí. Para ser optimista debemos conocer los datos, aunque sean malos, y tomar decisiones base a ellos para poder abrir con garantías la 'Salida de Emergencia' este año.