Marc Vidal, sobre el análisis de Hohlmeier de los fondos europeos: "Vamos a llevarnos una sorpresa mayúscula"

La Comisión de control de los fondos no se ha ido muy tranquila de España. De hecho, en la rueda de prensa que ofreció la presidenta Monika Hohlmeier dio la sensación de que se va como vino. La mujer lamentó que no se le mostrara en detalle la ejecución real y contable de los recursos desplegados. Era previsible.

Como previsible era también que la recomendación de sus euroseñorías fuera que las autoridades españolas garanticen de una vez que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y más estructurada, en palabras de ellos, para que todos podamos saber dónde está ese dinero 'mágico'. Pero eso no va a pasar, porque básicamente no pasa con nada en materia económica desde hace ya algún tiempo. No pasa con el empleo, no pasa con el crecimiento, no pasa con la inflación y no va a pasar con el seguimiento de la ejecución de los fondos Next Generation.

Las palabras de Bolaños

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños,no para de repetir que España encabeza, lidera, el crecimiento de Europa. Ese es uno de los datos, pero no por repetirlo se va a convertir en realidad. Es que es un espejismo. Ese plan de marketing reiterativo no solo es pueril, sino que además es peligroso, retrasa las soluciones. Nos vamos a llevar una sorpresa mayúscula cuando se destape la caja de Pandora a medio plazo. Insisten en que la economía va bien, pero en España han aumentado las quiebras empresariales un 164% en los últimos tres años, mientras que en Francia ese dato se reducía en realidad un 23%, o en Italia un 32% o en Portugal un 32% también.

Para encontrar un país similar al nuestro en esos datos tan negativos hay que irse a Bulgaria. Insisten en que España crecen más que nadie. Pero como le pasa a Monika Hohlmeier, los datos que se publican oficialmente solo muestran el último fotograma de la peli, sin todo el metraje. No se va a entender la trama que demuestra que seguimos siendo la última economía de la Eurozona en recuperación desde 2019. Y es grave porque ningún país logró salir de una crisis con datos inventados. Nunca una economía logró aprovechar la oportunidad transformadora que supone un momento como el actual, con un diagnóstico tan alejado de la realidad.

Corea del Sur, Estonia, Irlanda, Chequia, Dinamarca, Singapur, o Países Bajos aceptaron sus crisis en su momento, analizaron sus posibilidades como adultos y ejecutaron tratamientos duros pero necesarios. Y ahora lideran la transformación tecnológica y los crecimientos con datos reales. Insistir que una mandarina es un entrecot igual convence a alguien, pero eso no va a abrir nunca la 'Salida de Emergencia'.