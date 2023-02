Línea editorial: "Europa desconfía del uso de los fondos de recuperación"

Tres días faltan para que llegue a España la presidenta de la Comisión de Control presupuestario del Parlamento Europero, la eurodiputada alemana Mónica Hohlmeier y su equipo. Todo apunta a que la visita no comienza con buen pie. En una carta a la vicepresidenta Nadia Calviño, la eurodiputada alemana se ha quejado de que filtrara a los medios la correspondencia entre ambas. También se lamenta de no poder reunirse con la ex responsable de la gestión de fondos española, Rocío Ibor, que dimitó de su puesto en plena polémica por el destino de los fondos.

Hohlmeier llega a España para evaluar el uso que se está haciendo de los fondos europeos. Nuestro país fue el primero de la Unión en solicitar de Bruselas diez mil millones de euros, que son la base del Programa Nacional de Recuperación y Resiliencia. Otro de los aspectos que no convencen a Europa es la afirmación de Calviño de que la responsabilidad de la ejecución del Plan está en manos de las Comunidades Autónomas, con lo que el Gobierno pretende eludir su responsabilidad. La eurodiputada alemana se ha quejado de que el Gobierno de Sánchez no explica dónde están los fondos de recuperación que deben destinarse a la mejora de la productividad de las empresas, el empleo de calidad y la renovación tecnológica. No es previsible que la Unión Europea cierre el grifo a España, pero un rapapolvo europeo afectaría de forma muy negativa a la imagen exterior de nuestro país.