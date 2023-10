Marc Vidal señala el verdadero problema del nuevo paquete de fondos europeos: "No son mágicos"

Después de que la Comisión Europea haya desbloqueado un nuevo paquete de fondos para España, el analista económico y colaborador de 'Herrera en COPE', Marc Vidal, ha asegurado que desde Bruselas se considera que este "maná de dinero impulsará nuestro producto interior bruto". No obstante, ha dicho Vidal, "este país no ha demostrado una eficiencia notable en esta materia", ya que apenas se ha invertido "un 10% de los 70.000 millones que ya se emitieron".

"Antes de vanagloriarse de que vamos a recibir un porrón de dinero", ha criticado el analista económico, "estaría bien invertir correctamente el que ya tenemos y preparar los procesos que permitan hacerlo con toda esta ayuda". Así las cosas, ha agregado que lo correcto sería "que dejáramos de ampliar la deuda bruta e ir amortizando la existente con este dinero".

Por ello, Vidal no cree que haya mejor momento "para no endeudarse más que con esta lluvia de millones que nos caerá del cielo gris de Bruselas". Además, considera que "sería formidable gastar eficientemente estos fondos, estimulando la transformación del sector productivo, a la vez que se utilizan también para congelar impuestos y amortizar parte de esa deuda".

Pese a todo, Marc Vidal ha querido recordar que "estos fondos no son mágicos" y que, a su vez, "precisan de mucho rigor y transparencia". El problema, a su juicio, es que el rigor "no es marca de la casa" y la transparencia "no la exige Bruselas para transferirlos".

"La comisión encargada de hacer seguimiento de esos fondos sigue sin saber donde ha ido el dinero, pero no pasa nada. Lo preocupante es que sigue la adición a la deuda brutal que estimula la perdida de miles de millones en la gigantesca administración que tenemos y el colosal coste que tiene la dependencia publica en este país", ha agregado. En este sentido, ha recordad que a día de hoy unos 19,3 millones de españoles dependen financieramente del Estado, frente a los 14,3 vinculados al sector privado: "Estos fondos son una oportunidad monumental para diseñar y ejecutar proyectos transformadores que no solo respondan a las crisis actuales, sino que pavimenten un camino hacia una España más prospera", ha concluido.