Marc Vidal señala el producto que determinará cómo va a ir la economía mundial en 2024

El analista económico y colaborador de 'Herrera en COPE', Marc Vidal, ha dedicado su sección de este miércoles para hablar de la recesión silenciosa. ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta y cómo podemos anticiparnos a ella? Según el experto, algunos analistas lo denominan como "el momento que se vive en Estados Unidos, especialmente". Esto quiere decir que "estamos mal y no lo notamos". De hecho, el símil utilizado se remonta a la Gran Depresión del 29, cuando "la vivienda costaba tres veces el salario medio anual, hoy se multiplica por 8; los coches representaban el 46% del salario anual, hoy es el 85%, y el alquiler ocupaba el 16% de ese salario, cuando es el 42".

Algo que tiene que ver con una "inflación acumulada y la pérdida de capacidad adquisitiva". No obstante, según la agencia Reuters, "Nueva York tiene actualmente sus sistemas públicos colapsados con un nivel de sin techo, gente que no tiene donde vivir". Algo inédito desde el crack de 1929. "Hay un creciente colectivo invisible a los medios, o sea, lo sabemos y a los ojos de la gran mayoría, es una visión incómoda. Por eso no se les ve", ha apuntado. Eso sí, esto también ocurre en España.

"El índice de exclusión social creció más que ningún otro país de la OCDE en los últimos años, pero como no se les ve, pues seguimos como una moto", ha lamentado. Ahora bien, volviendo a la recesión silenciosa, "hay indicadores que reflejan cambios en el comportamiento del consumidor en las tendencias de la industria" y se puede ver en cosas tan pequeñas como "el índice de maquillaje, el de la basura generada por una familia, matrimonios y divorcios" o incluso el de "plazas de aparcamientos sin ocupar en supermercados".

Unas cifras que podrían verse afectadas "por cambios culturales y de contexto", pero ahora hay un factor que sí puede indicar una rebaja de ventas y esto son las cajas de cartón. "La relación entre el consumo de cajas de cartón y la salud económica es directa. Casi todos los productos, desde pedidos online hasta alimentos, maquinaria en algún punto, son transportados por este tipo de recipientes", ha agregado.

Este producto, fundamental en la cadena de suministros, "las convierte en un reflejo fiel de la actividad económica". De hecho, según la empresa West Rock, uno de los principales productores del cartón del mundo, ha estimado que sus ventas van a caer un 6% este año. "Si hacemos caso a otros momentos de la historia, la caída en la demanda de cajas de cartón nos está indicando que es de cartón nuestra salida de emergencia", ha concluido.