Marc Vidal responde a la última propuesta de Yolanda Díaz para luchar contra la inflación: "Escasez"

Yolanda Díaz asegura que el remedio a la inflación es poner tope a los precios bajos. ¿Se puede hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué puede pasar si el Gobierno toma esa decisión? A todas estas preguntas ha respondido Marc Vidal, periodista económico y colaborador de 'Herrera en COPE'.

El tope a los precios

"Posible, en esta vida todo es posible, pero tiene consecuencias absolutamente devastadoras", ha asegurado Marc Vidal en 'Herrera en COPE'. "Si le preguntamos a cualquiera de nuestros oyentes si le parece bien que mañana todo lo que vaya a comprar, pues le puede costar la mitad, la mayoría se van a alegrar. Eso es obvio", ha explicado el experto y periodista. Aun así, para Vidal esto supone "una de esas propuestas políticas que se venden de forma muy fácil, pero a la vez es una de las que tienen más peligro. Me preguntas que qué podría pasar, pues la palabra que define en este caso el control de precios es escasez", ha vaticinado.

Marc Vidal considera que "siempre, y digo siempre, el control de precios provoca escasez. En Argentina, en Egipto o en Marte. Allí si fijas precios máximos la oferta se suele retraer por falta de rentabilidad, pero además la demanda suele acaparar todo lo que hay pensando que debe comprar barato antes de que vuelva a subir", ha anticipado en los micrófonos de COPE. "El efecto siempre, siempre, siempre es escasez y lo más curioso es que cuando algo es escaso significa que no hay para todos y si no hay para todos se suele tener que racionar", ha advertido el periodista.

Las mascarillas como anti ejemplo y la Bélgica del siglo XVI

Carlos Herrera ha querido plantear la posición defendida desde la Moncloa: "El gobierno dice, por ejemplo, que el tope de precios funcionó con las mascarillas", a lo que Vidal ha respondido de forma tajante: "No es comparable porque cuando se limitó el precio ya estaba inundada la producción de mascarillas. Recordemos que las farmacias decían, y ahora qué hago con una mascarilla que me ha costado 8 € y ahora la tengo que vender a cuatro. Esto no es un buen ejemplo", ha insistido.

"Para que todos nuestros oyentes puedan ver claramente qué pasa cuando controlas precios nos vamos a ir, en un momento y muy rápido, a la Bélgica de 1585, si se le puede decir Bélgica. Aquel año las tropas del duque de Parma sitiaban la ciudad de Amberes. Durante el asedio los alimentos allí escasearon, obviamente, porque subieron de precio porque estaban sitiados. Los gobernantes de aquella ciudad decretaron un tope de precios a los productos más básicos y así podían evitar las revueltas", ha explicado haciendo alusión al episodio histórico.

"¿Sabes qué pasó? Pasaron dos cosas. Una, que la oferta desapareció, pues los barcos que corrían riesgos de ser hundidos por saltarse el sitio y servir alimentos a la ciudad, dejaron de ser rentables, sobre todo a través de ese riesgo y dijeron, ¿sabes qué? Yo no vendo nada", ha empezado Marc Vidal a explicar, para añadir la segunda cosa que habría sucedido:"Dos, que bajar los precios hizo que la gente acaparara todo lo que podía lo más rápido posible y el resultado no podía ser otro, que el 17 de agosto de 1585 la ciudad se rendía. Aunque lo pueda parecer, lo diga la ministra, lo diga quien quiera, la salida de emergencia en economía nunca está en la salida principal", ha relatado Marc Vidal un día más en 'Herrera en COPE'.