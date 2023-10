¿Subirá el precio del petróleo por la guerra Israel-Hamás? Marc Vidal apunta al motivo por el que no ocurrirá

Los mercados siguen muy de cerca la guerra. Este lunes comprobábamos como la escalada del conflicto entre Hamás e Israel provocaba un efecto dominó que impulsaba al alza el precio del petróleo y revalorizaba los activos refugio, como el oro, el dólar y la deuda de los países más solventes.

Muchas repercusiones derivadas del conflicto "y ninguna buena", explicaba este martes en Herrera en COPE el analista económico, Marc Vidal que recordaba en este contexto la guerra de Yom Kipur, en 1973 que supuso un "punto de inflexión" en la economía petrolera global.

Tormenta en el mercado petrolero mundial

El Yom Kipur enfrentó durante 19 días a los países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel, y desató una "tormenta en el mercado petrolero brutal".

La OPEP decidió entonces cerrar el grifo a los países colaboradores con Israel, lo que "multiplicó por siete el precio del petróleo, que pasó de costar 3 dólares a más de 20".

Más volatilidad pero no ascenso dramático de los precios

Para el analista no se puede extrapolar la situación de entonces al panorama actual porque en estos momentos "las dinámicas geopolíticas son bastante diferentes". No obstante reconoce que probablemente vayamos a más "volatilidad", pero no a un "ascenso dramático de los precios".

Cisne negro económico

Uno de los hándicap, avisa, es que este conflicto se convierta en un "cisne negro económico", una acepción que "definió por primera vez el operador financiero libanés Nassim Taleb, que aseguraba que a veces un evento impredecible y de impacto extremo puede modificar todas las dinámicas previas". El colapso global del 2008, la pandemia o el 11, son ejemplos de ello.

Además destaca el colaborador, que la dependencia del oro negro hoy en día "no es la misma que en los años 70 y por eso es menos posible un repunte exagerado del precio del petróleo".

El estrecho de Ormuz



El problema puede estar más en la distribución del petróleo porque "el mercado global del petróleo es un laberinto con un peaje muy concreto, el estrecho de Ormuz un enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán y que opera bajo la vigilancia de Emiratos Árabes, Omán e Irán y que suma el 17% de la producción del crudo mundial". El petróleo de Irak, Kuwait o Qatar pasan por ahí obligatoriamente.

Preocupa por tanto que el conflicto lejos de ser un hecho aislado involucre a Irán, "lo que sumaría un nivel adicional de complejidad y tensión al ya delicado equilibrio en el mercado del petróleo".

Si se interrumpiera esa ruta, "el suministro global temblaría y los precios de todo en consecuencia se incrementarían seriamente".

Es más, "si Estados Unidos y Europa aplicaran sanciones adicionales a Irán, más de las que ya tiene el régimen persa, podría bloquear ese estrecho de Ormuz, una posibilidad que ya ha sido mencionada por algunos altos funcionarios iraníes".

Subida de tipos de interés

Es por ello, recuerda Vidal que cualquier extensión del conflicto a los países productores de petróleo, "encarecerá el precio del crudo, con efectos inflacionistas negativos para Occidente y por derivación supondría "tipos de interés todavía más altos y durante más tiempo".

Aunque esta crisis fuera menos pronunciada que la del 73, "se le complica la vida al Banco Central Europeo, a su presidenta Christine Lagarde y a todos nosotros", porque veremos "como la economía pierde potencia mientras no se logra contener la inflación", concluye el analista.









Valores refugio

Al cierre de las bolsas europeas, el petróleo Brent, de referencia en el Viejo Continente, subió el 4,3 %, hasta 88,17 dólares por barril, y el Texas estadounidense también un 4,3 %, hasta 86,38 dólares, después de que la OPEP pronosticara este lunes que el consumo mundial de crudo aumentará el 16 % hasta el año 2045.

Por su parte, el precio de la onza de oro aumentaba el 1,04 % y se situaba en 1.852,09 dólares y el euro se depreciaba el 0,44 %, hasta 1,054 dólares.

En el mercado de deuda, el bono alemán a diez años, considerado el más seguro, cerró con una rentabilidad del 2,768 %, 11,3 puntos básicos menos que la víspera.