Marc Vidal explica las razones por las que el plan para luchar contra la subida de hipotecas hace aguas

El plan para luchar contra la subida de las hipotecas parece que está fracasando. Y es que, para analizar lo que está ocurriendo, en 'Herrera en COPE'hablamos con Marc Vidal, analista económico, que nos ha explicado lo que pasa en su sección 'Salida de Emergencia'. "Recordemos que el 22 de noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros anunciaba un paquete de medidas dirigidas a las familias más afectadas por la subida del Euríbor, que según se dijo, permitiría a más de un millón de hogares abrazar ese escudo social. El Ministerio de Economía consideraba que un tercio de las familias a tipo variable se verían beneficiadas. Pero, dos meses y medio después, que ya es un tiempo, ese millón se ha quedado, de momento, en un millar", explicaba el analista económico.

"Según las propias entidades financieras españolas, el conocido como código de buenas prácticas para hipotecados en apuros ha pinchado. El plan que diseñó el Gobierno y la banca en conjunto, para ayuar a los clientes con dificultades para pagar esa cuota, pues debido a las subidas de los tipos de interés, además debía proporcionar a los ciudadanos un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria y contar con más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo", comentaba Marc Vidal.

Razones del posible fiasco

El propio analista económico ha dado las posibles razones a ese 'fiasco' de la lucha contra la subida de las hipotecas. "Yo identifico varias. Una podría ser que las cuotas hipotecarias todavía no hayan recogido el aumento total que van a experimentar debido a ese retraso que hay, desde que el Banco Central Europeo ejecuta el plan de tipos -o el plan del alza de tipos-, hasta que se refleja en los precios del crédito. Una segunda podría ser que la cartera hipotecaria esté bien cubierta curiosamente, porque la mayor parte de las hipotecas formalizadas en los últimos cinco años -que son las que más preocupaban al Gobierno y a la banca-, se realizaron a tipo fijo y, por tanto, no han tenido ninguna experimentación que modificar a las cuotas", comenzaba enumerando el analista.

"Una tercera razón podría ser, y esta es más grave, la letra pequeña, que es que es muy pequeña, ya que solo pueden acogerse hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales, con una carga hipotecaria que represente más del 30% de su renta. Y, además, que la cuota haya aumentado al menos un 20% por la subida de tipos. El colador es muy fino. Otra, la cuarta, podría ser que muchas familias estén buscando el modo de no entrar en ese plan porque no quieren incrementar los años de amortización que supone. Es que, al final esto es que te alargan más el plazo y pagas más. Es cierto que la falta de perspectiva igual es pronto, pero para mí lo que me parece es que está pasando como otros grandes anuncios de política socioeconómica que, luego, por imprevisión o un cálculo deficiente se quedaron en nada", continuaba repasando las razones del posible fracaso de la subida de hipotecas.

Además, Marc Vidal ha rememorado otras acciones del Gobierno que se quedaron estancadas: "Recordemos lo que pasó con el Ingreso Mínimo Vital -que se quedó en una anécdota-, lo que pasó con las ayudas a la restauración -donde el 70% quedaron desiertas, por la letra pequeña también-, y pasó con el bono cultural, que se quedó en una aplicación del 50%, igual ahora está pasando lo mismo. Igual, lo iremos viendo, pero es una lástima que no esté funcionando porque era un buen modo para muchas familias de abrir la 'Salida de Emergencia'", sentenciaba Marc Vidal.