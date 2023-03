Marc Vidal 'dibuja' el mapa con el ranking de las comunidades autónomas con mayor inversión extranjera

La inversión extranjera empeora en España y lo hemos analizado en la 'Salida de Emergencia' de 'Herrera en COPE', con Marc Vidal. Especialmente en ese cuarto trimestre del año pasado. Ahí la inversión extranjera, directa y bruta en nuestro país, disminuyó un 31,7, y es el peor dato más preocupante desde 2019 en un trimestre. Básicamente porque el capital que viene de fuera, lo hace con una menor intensidad debido a la carga impositiva con la que se castiga a mucho de esos inversores foráneos, y por miedo además a una inseguridad jurídica de la que hemos hablado muchas veces y que no facilita la inversión internacional.

Aun así, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no quieren ni oír ni hablar de este segmento final del año pasado, por eso hablan del conjunto de 2022 donde la inversión extranjera en España, eso sí, alcanzó los 34.000 millones de euros y fue la segunda mayor cifra de la serie histórica.

Pero, lo que pasa, es que obvian los detalles. Primero, que hemos ido de más a menos, que la inversión extranjera se paralizó a partir de los cambios tributarios fijados en la segunda mitad del año. Y, segundo, que si se considera la inversión extranjera neta, es decir, la que incluye las desinversiones, por tanto es un indicador mucho más fiable, pues el resultado es de una caída del 41% en ese periodo final del año, y de eso no hablan.

Ranking de comunidades autónomas

La inversión tampoco ha sido igual en toda España. El ranking de las Autonomías con mayor inversión lo lidera la Comunidad de Madrid otra vez, con 17.225 millones, casi el 50% de toda la inversión de toda España. Seguido, por primera vez, por el País Vasco que mejora un 258% y adelanta, por primera vez en la historia, a Cataluña, que se queda con el bronce. Luego ya vienen Comunidad Valenciana y Andalucía. Y todo tiene su porqué.

Por ejemplo, Andalucía, no solo ha logrado en los últimos años una proyección económica notable, sino que se ha convertido en un escenario de inversión y de interés por parte de los inversores que ya son industriales, no solo inmobiliarios. O el propio País Vasco, con un modelo de gestión de la formación profesional vinculada a la industria, la industria internacional, que se ha convertido en un modelo en el que se inspiran incluso los alemanes. Los modelos educativos y profesionales, la trnaquilidad fiscal, la proyección de crecimiento... pues son imanes para la inversión extranjera. Por eso no se entienden los insultos, los ataques del propio Gobierno a empresas y a fondos de capital. Eso asusta a la inversión tan necesaria.

Pero hay una buena noticia. Los proyectos Greenfield, que son inversiones extranjeras que implican la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de nuevos empleados, han llegado a su nivel más alto de la historia, y eso sí que puede abrir la 'Salida de Emergencia'.