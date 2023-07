Marc Vidal desvela por qué han aumentado las solicitudes de préstamos al consumo: "Se han multiplicado"

Los préstamos al consumo son un tipo de crédito, y por tanto de financiación. Con la inflación y la subida de precios generalizada, el poder adquisitivo de los españoles ha caído. Por eso, como consecuencia, hay quiénes han recurrido a este tipo de préstamos para poder continúar con su vida.

Lo cierto es que, tal y como explica Marc Vidal, hay dos motivos principales por los que la gente solicita este crédito: llegar a fin de mes y poder irse de vacaciones.

"Como nunca"

Se calcula que este verano será un muy buen verano en términos turísticos, pero el problema está en que hay préstamos la consumo que se han solicitado precisamente para poder irse de vacaciones. "Tendremos el mejor verano de la historia, pero lo será con una factura a crédito como nunca", explica Marc Vidal.

Hay una cuestión de base que falla, como es la cultura financiera de nuestro país. El ahorro es escaso, y prueba de ello es todo lo que ha pasado, nuestro historial.

Parecía que con la pandemia habíamos aprendido algo, y nuestro bolsillo todavía guardaba algún que otro ahorro, pero nada más lejos de la realidad. En palabras de Marc Vidal, "el ahorro que se acumuló por el cierre del consumo durante la pandemia, pues se ha evaporado casi del todo".

¿Y eso qué quiere decir? Que las familias se han visto obligadas en muchos casos a recurrir a este tipo de créditos al consumo. Además de poder de mantener su nivel de vida habitiual, hay quiénes han tenido que solicitarlo para "garantizar la superviviencia mensual" añade el analista.

Pero es que hay otros motivos: irse de vacaciones. "Las solicitudes de dinero a cuenta se han multiplicado para irse de vacaciones. Va a ser una temporada turística que se va a cimentar sobre un endeudamiento por consumo que va en aumento", explicaba Marc Vidal.

"Desestimando el futuro"

Evidentemente el endeudamiento es un gran problema, aunque no el único. "Cuando un país no genera capital y todo es consumo, no es capitalista, es un país que consume y que vive a tiempo real, desestimando el futuro", añade el analista.

Y eso implica que cuando nos centramos en el "aquí y ahora", el futuro corre peligo. Porque en este caso se convierte en un país dependiente de subsidios y de ayudas. Un país que no podrá gestionarse por sí mismo.