Marc Vidal desgrana los datos de facturación de Mercadona: "Hay que culpar a alguien de la inflación"

Este miércoles salieron los datos de facturación de Mercadona. Y es que, la cadena de supermercados ha ganado un 5% más el año pasado. De hecho, el propio y principal accionista, Juan Roig, reconoció el impacto tan fuerte de la inflación en sus tiendas: "Hemos subido una burrada los precios, si no lo hubiéramos hecho el desastre en la cadena de producción sería impresionante", señalaba, durante una rueda de prensa. Ante estos datos, parece ser que este empresario, al que desde Podemos calificaron como "despiadado" no se estaba 'forrando' como ellos pensaban. Este tema lo hemos analizado en profundidad con Marc Vidal, en su 'Salida de Emergencia' en 'Herrera en COPE'.

Con los resultados de Mercadona supimos que sus beneficios fueron similares a los del año anterior. Algo que, por cierto, para lograrlo, exigió casi replicar las subidas que le venían por parte de sus proveedores. En concreto, los suministradores lo subieron hasta un 12%, porque venían de abajo todos estos precios, y cuando esta cadena de supermercados los subió, los subió algo menos, un 10%. Y, como sabemos, el modelo de las grandes superficies es muy intensivo en facturación, pero con un margen de beneficio muy pequeño, apenas un 5%. Y, por lo tanto, esa pequeña reducción del margen como medida de contención ha repercutido en un impacto negativo, algo negativo, para las cuentas de la empresa. Es decir, no se forraron. Por eso, lo de los empresarios despiadados queda un poco fuera de lugar. En detalle, Mercadona cerró 2022 con un crecimiento del 5,5% de sus beneficios a pesar de que su facturación lo hacía en un 11%.





Que una ministra asegure que esta cadena de supermercados se estuvo forrando, lo único que demuestra es que no entiende lo más mínimo de qué va todo esto. Si tus beneficios crecen un 5% y tu facturación un 11%, es que has decidido no repercutir un 6%, y eso es ahorro a la vez que generas un 3,7% de empleo en España. Ahorro para la gente. Pero claro, hay que culpar a alguien de la inflación, y ya no pueden culpar a la guerra de Ucrania porque, si examinamos el índice de tensión de las cadenas de suministro, es decir, el mecanismo para saber si los costes que afectaron a la inflación por la guerra permanecen, veríamos que están ya en negativo. Es decir, la inflación no es por la guerra ni por la energía, es por la mala cabeza de quien no para de emitir deuda.

La inflación es siempre un problema monetario, hay demasiada masa monetaria en general. Tenemos un déficit que hace dependiente de más y más deuda a nuestro sistema económico. Esa deuda genera inflación porque lo inunda o inunda de dinero el sistema con dinero mágico, que no se corresponde con el capital existente. Si hay más dinero para comprar las mismas cosas, pues esas cosas acabarán siendo más caras. Esa es nuestra inflación, y no la que el Gobierno insiste en nombrar ignorando pues que la culpa, evidentemente, no es de los empresarios ni las empresas. Insistir en sobredimensionar la administración, que es lo que está pasando, y reducir el sector productivo, que también está pasando, para hacerlo dependiente del Estado, es una decisión inspirada claramente, en países que están fallidos. Y esos países, por cierto, no tienen ya 'Salida de Emergencia'.