Marc Vidal avisa sobre la complicada situación que atraviesa un banco americano: ¿Podría llegar a afectarnos?

Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' en lo siguiente: la quiebra planea sobre otro banco de Estados Unidos. El analista económico explica que "ahora le toca al New York Community Bank, el que refleja las tensiones que todavía se mantienen en el sector bancario de este país".

De hecho, "la rebaja de la calificación crediticia que acaba de sufrir este banco por parte de Moody's ha pasado a un grado especulativo y esto es una advertencia de que las dificultades para los bancos regionales americanos se mantienen intactos desde el año pasado. De ahí que la caída de un 22% en las acciones han llevado a su valor a un cierre más bajo desde 1997, con una devaluación acumulada del 60% en tan solo una semana".

Eso refleja, advierte Vidal, una pérdida de confianza por parte de los inversores en este banco.

¿Y a qué se debe este desplome? Fundamentalmente, responde el experto, "al colapso de hace un año del Silicon Valley Bank, el Signature Bank, el First Republic Bank. El New York Community se quedó con uno de los que quebraron y ha estado en el foco de los analistas. Y como ha admitido que ha entrado en pérdidas, pues el mercado ha empezado a sospechar de que algo no va bien".





¿Qué es el coeficiente de caja y qué falla en este tipo de bancos?

Lo peor podría estar por llegar todavía, en palabras de Marc Vidal. ¿Y por qué? Responde Vidal que podrían producirse las fugas de depósitos por culpa del nulo coeficiente de caja que suelen tener estos bancos americanos.

"El coeficiente de caja es la regla que determina cuánto dinero en efectivo debe guardar en su caja para reserva disponible a sus clientes", argumenta.

Sin embargo, "desde marzo de 2020 esa reserva es casi nula. Lo que convierte ese depósito en un acto de fe. Y pinta mal porque han entrado en un bucle muy peligroso este tipo de bancos. Buscan dinero porque el dinero se les va, y se les va porque buscan dinero".

Sobre si esto podría contagiar a otros bancos, indica Vidal que "el problema es subyaciente en el mercado inmobiliario americano". Incluso un banco japonés ha anunciado pérdidas por primera vez en quince años "por las provisiones sobre préstamos concedidos a propiedades estadounidenses".

Algo está pasando aunque todavía no está claro. En Europa, el único damnificado es un banco alemán que se dedica a darle cobertura a esos créditos inmobiliarios. "Lo único que sabemos de momento es que nuestro sistema financiero está incrementado, preventivamente, sus provisiones, gracias a la enorme liquidez que tienen. Y eso es fundamental", concluye en su 'Salida de Emergencia'.