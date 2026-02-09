COPE
Juan Gato, y lo que diferencia la queja de Griezmann de la de Koke sobre el estado del césped del Metropolitano: "¿Excusa o denuncia?"

El periodista Juan Gato analiza en 'Deportes COPE' las recientes declaraciones de los jugadores del Atlético de Madrid sobre el estado del terreno de juego

Juan Gato reflexiona sobre el triunfo del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid
Koke añadió más leña al fuego tras las quejas de Griezmann días atrás sobre el mal estado del césped del estadio del Atlético de Madrid

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:31 min escucha

La polémica sobre el estado del césped del Cívitas Metropolitano ha vuelto a surgir. Las declaraciones de los jugadores del Atlético de Madrid han generado un debate analizado por el periodista Juan Gato en el programa 'Deportes COPE', donde diferencia entre lo que considera una denuncia y una excusa.

¿Denuncia o excusa?

Según el periodista, las palabras de Antoine Griezmann tras la victoria ante el Betis sonaron a una denuncia sobre cómo está el césped del Metropolitano. En cambio, la reciente queja de Koke Resurrección "puede sonar mucho más a excusa", especialmente si se tiene en cuenta la extraordinaria racha de victorias que el equipo ha logrado en su estadio.

Una solución para el club

Para Juan Gato, la solución es clara y pasa por una actuación decidida por parte del club. El periodista considera que si el terreno de juego es un problema real, "si estaba en el césped, hay que cambiarlo". En su opinión, la entidad debería escuchar a los futbolistas y solucionarlo para que el estado del campo no vuelva a ser utilizado "ni como excusa ni como denuncia".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

