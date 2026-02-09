Juan Gato, y lo que diferencia la queja de Griezmann de la de Koke sobre el estado del césped del Metropolitano: "¿Excusa o denuncia?"

La polémica sobre el estado del césped del Cívitas Metropolitano ha vuelto a surgir. Las declaraciones de los jugadores del Atlético de Madrid han generado un debate analizado por el periodista Juan Gato en el programa 'Deportes COPE', donde diferencia entre lo que considera una denuncia y una excusa.

¿Denuncia o excusa?

Según el periodista, las palabras de Antoine Griezmann tras la victoria ante el Betis sonaron a una denuncia sobre cómo está el césped del Metropolitano. En cambio, la reciente queja de Koke Resurrección "puede sonar mucho más a excusa", especialmente si se tiene en cuenta la extraordinaria racha de victorias que el equipo ha logrado en su estadio.

Una solución para el club

Para Juan Gato, la solución es clara y pasa por una actuación decidida por parte del club. El periodista considera que si el terreno de juego es un problema real, "si estaba en el césped, hay que cambiarlo". En su opinión, la entidad debería escuchar a los futbolistas y solucionarlo para que el estado del campo no vuelva a ser utilizado "ni como excusa ni como denuncia".