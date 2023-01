Marc Vidal: "Si no bajan rápido los precios, los tipos de interés seguirán subiendo"

El Fondo Monetario Internacional avisa que el 2023 va a ser muy difícil. La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, la mayor parte de la economía mundial, dice, tendrá un año complicado, más que 2022, debido a la desaceleración simultánea de las tres potencias del mundo: Estados Unidos, la Unión Europea y China.

La mujer no encontró mejor momento para soltarnos esta buena noticia, que el mismísimo día 1 de enero durante una entrevista que ofreció a un programa de la CBS. De hecho, la directora gerente del FMI aseguró que una tercera parte de la economía mundial estará en recesión ya mismo. Aunque la noticia es terrible, en realidad lo que hace es confirmar lo que ya sabíamos: la contracción del PIB mundial, que es un hecho.

Así lo certifica también la media ponderada que hace Bloomberg, y que se calcula mediante las predicciones de todos los analistas macroeconómicos a nivel global. Se presume más o menos que el PIB del planeta tierra apenas crecerá un 2,1 este año. Y, ojo porque, esa media sale de países emergentes, en desarrollo e industrializados, donde cada uno computa según su peso, por lo que un crecimiento menor del 3% es síntoma de que algo va a ir muy mal.

¿Puede aguantar la economía de Estados Unidos?

De momento sí. Y ese es el problema, aunque resulte paradójico. Resulta que si la economía estadounidense logra evitar la recesión, gracias a un mercado laboral que se mantiene fuerte, es más que probable que la inflación no baje al 2% que requiere su banco central. Y si la economía tira, los precios subirán. Ahora mismo siguen a niveles no vistos en cuatro décadas. Y si no bajan rápido los precios, los tipos de interés seguirán subiendo. Y ojo a eso también, porque estamos en medio de la política monetaria más agresiva desde principios de la década de los 80 en Estados Unidos. Y si suben allí los tipos, obligarán -se quiera o no, se pueda o no-, suban o no los precios aquí en Europa a subir tipos para que no se vuelva a depreciar el euro y nos desmonte la tómbola que tenemos montada.

Y ahí los países, muy endeudados como España -porque España ha escalado muchísimos puestos en este preocupante escalafón de la deuda-, tendrán que pagar más intereses para refinanciarla. Así es como se relacionan los hechos en economía. Y ahora bien, si hablamos de grandes organismos internacionales, igual te digo una cosa que te digo la otra. Resulta que el FMI habla de recesión en un tercio del mundo, pero la OCDE dice que lo peor ya podría haber pasado y que no vamos a entrar en ningún tipo de recesión en ningún caso. Sea como sea, mejor ir tirando ya a la 'Salida de Emergencia'.