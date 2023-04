Marc Vidal analiza cómo pueden afectar a los españoles las nuevas demandas de Bruselas: el ejemplo de Grecia

La economía de nuestro bolsillo no solo depende del sueldo que cosechamos en cada final de mes. También hay que jugar con los ajustes económicos que hace el Gobierno de país. En el caso de España, nuestra economía forma parte del puzzle de la economía europea y para que no haya desequilibrios, muchas veces hay que hacer ajustes. En lo que se refiere a esto, Bruselas ha propuesto nuevas reglas fiscales. Pero, ¿en qué consisten? ¿Cómo nos podrían afectar? Para ello, Marc Vidal ha profundizado en ‘Salida de Emergencia’, su sección en ‘Herrera en COPE’ sobre sus claves.

El analista económico ha explicado en que consisten estas nuevas reglas: “La Comisión Europea presentó ayer la propuesta que se da de obligado cumplimiento para 27 países, pero la gobernanza económica de la Unión, en principio, está pendiente de la probación en los parlamentos. Pero esta propuesta indica que se mantienen los objetivos tradicionales de un máximo de 60% de deuda pública, un 3 sobre el déficit sobre el PIB para todos. Cada país deberá presentar un plan cuatrienal (cada cuatro años) que servirá de guía para exigir su cumplimiento a cada uno de un modo particular. Así, se termina con la cláusula de salvaguardia que se aplicaba desde que estalló la crisis sanitaria y que permitía 'saltarse a la torera' estas obligaciones fiscales”.

"Recordemos que las reglas fiscales son un conjunto de normas políticas y económicas destinadas a asegurar la estabilidad económica y financiera de los países miembros. Se pensaron en su momento para fomentar la disciplina fiscal y evitar los déficits excesivos que muchos países en sus presupuestos nacionales tenían" añadió el analista económico.

La regla del gasto, una pieza clave en este puzzle

En todo esto, hay un condicionante en estas reglas sobre el que ha puesto el acento Vidal: la regla del gasto. “La verdad que es bastante importante porque establece que el gasto público no puede crecer más rápido que la economía en su conjunto. Algo que en España, excepto este año, no se ha cumplido casi nunca. Pero como Europa piensa mostrarse más flexible con la reducción de la deuda y el déficit, pues todos tranquilos”. Además, ha dejado ver su consecuencia: “Es una buena noticia para el Gobierno español, de momento, pues no tendrá que apretarse el cinturón de manera radical ni inmediata y una muy mala, en realidad, para los españoles porque seguiremos sin reducir la hipoteca que le estamos dejando a nuestros hijos”.

Marc Vidal puso como ejemplo el paso un duro episodio que vivió un país del Mediterráneo en la crisis financiera del 2008. “Grecia incumplió reiteradamente las reglas fiscales durante años. En 2010, solicitó, por tanto, el rescate a la Unión Europea, y al Fondo Monetario Internacional para evitar su quiebra. A cambio, lo que les vinieron fueron recortes, menos servicios públicos, pensiones y devaluación de salario” aclaró Vidal en COPE.

El analista económico dio su visión sobre todo este asunto. “De todos modos, Carlos, esto que te estoy explicando hoy, demuestra que Europa, en realidad, es lo que yo pienso, es un meme (una broma). Por un lado, dicen que quien no cumpla, será multado, y por otra que el que no pueda cumplir, que vaya ajustando a su ritmo, que no se preocupe. Pero, ¿cómo vas a pedir seriedad fiscal si no paras de crear artefactos que amortiguan el incumplimiento? Piensa, tras anunciar que se dejaba que comprar deuda nacional para reducir la inflación, hace pocos meses, activaron el plan antifragmentación que buscaba prevenir una hipotética fragmentación económica, social y política europea, pero que en realidad escondía de nuevo la compra de deuda amortizada sin miramientos”, aclaró.