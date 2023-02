Marc Vidal desvela la comunidad autónoma que mejor reparte los fondos europeos Next Generation

El tema a tratar en la 'Salida de Emergencia' de Marc Vidal, analista económico de 'Herrera en COPE', han sido los fondos europeos, o los llamados Next Generation, con el fin de ver en qué situación se encuentran en nuestro país, ya que se duda de su buen uso. Y es que, la semana pasada la Comisión Europea aprobaba un tercer desembolso de 6.000 millones de euros más. Con esta cantidad, las arcas públicas de nuestro país habrían recibido un total de 37.036 millones de euros, es decir, un 53% de las transferencias totales planeadas hasta 2026.

"Les preocupa especialmente lo que ha tardado en funcionar el denominado hito 173, que es una herramienta informática obligatoria que hasta hace semanas no estaba terminada ni funcionaba, y que lo debía de hacer porque es el sistema de control de gasto y cumplimiento. Estamos hablando de algo trascendental porque, básicamente, por lo que suceda en los próximos dos años, va a marcar los próximos 20 en este país y en toda Europa. Y aunque la ministra de Asuntos Exteriores, Nadia Calviño, dijera ya en septiembre que los fondos europeos iban a velocidad crucero, la realidad es que eso, ni se podía saber entonces, ni se puede saber bien, bien ahora. No queda claro cómo van a medir el grado de cumplimiento sus euroseñorías, si hasta hace cinco minutos no disponíamos de este artilugio de control", explicaba Marc Vidal, añadiendo que, "el problema ya ni siquiera es la ejecución o la licitación. El problema radica en que pocas comunidades autónomas están aplicando modelos estratégicos para que esos fondos transformen la economía".





La comunidad autónoma que mejor aplica los fondos europeos

"Por ejemplo, Andalucía. Allí la administración está actuando de acelerador y no de inconveniente como en otros lugares. Lo que está permitiendo que capitales, como por ejemplo Málaga, lideren la ejecución de partidas que convertirán esa ciudad en un pueblo de atracción talento e inversión a un mayor de lo que ya es ahora. Los fondos europeos eran eso, para estimular el sector productivo a la vez que modernizas y lo conviertes en algo atractivo y de futuro generando más empleo y de mayor valor añadido. No eran para cambiar ventanas, carriles bici, alicatar baños o reponer el alcantarillado econsostenible y resiliente. Todo eso, por mucho sello financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation, en realidad no transforman absolutamente nada", argumentaba Marc Vidal.

Además, el analista económico ha asegurado que desde Bruselas saben que España "es el país que peor gestiona los fondos de la Unión Europea de manera histórica. Mandara quien mandara, entre 2014 y 2020, por ejemplo, solo ejecutamos un 38% de lo que Europa nos había concedido. El resto se retornó. A veces me da la sensación de que lo tuvieron en cuenta al concedernos 140 mil millones porque igual piensan que se lo vamos a tener que devolver. Si no fuera porque Irlanda o Estonia, que llevan ejecutados sus fondos al 85%, pues diría que ese plan lo pusieron en un nombre determinado, el nombre de Next Generation, porque consideran que eso lo va a acabar pagando la siguiente Generation. Ojalá que eso no sea así y todas las administraciones sean capaces de liderar este desafío a la vez. El futuro de nuestros hijo, incluso de nuestros nietos, depende de que esta gente abra de una vez la 'Salida de Emergencia'", sentenciaba el analista económico.