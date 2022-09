Feijóo llama a “reformular” la ejecución de los fondos Next Generation

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento este viernes a reformular y agilizar la ejecución de los fondos europeos de regeneración post covid puesto que, ha lamentado, esas ayudas no están llegando a España como deberían y no se han planteado de forma correcta.

Así lo ha defendido durante su participación en Murcia en el Foro Avanza, organizado por la asociación regional de empresas familiares, Amefmur, y en el que ha repasado la situación de la economía española y ha reivindicado que el Gobierno escuche y tenga en cuenta las propuestas de la oposición.

Según ha subrayado, Europa se ha endeudado en 750.000 euros a través de sus estados miembros para poner en marcha esos fondos de regeneración, los Next Generation, pero ha advertido de que en el caso de España estas ayudas no están revirtiendo la situación porque su ejecución no se ha planteado de forma correcta.

Con esos datos, ha insistido en que España está a la cola de la ejecución de estos fondos y ha subrayado que saber gobernar no tiene por qué ir unido a ganar las elecciones, y le ha afeado al Ejecutivo central que niegue la realidad y equivoque el diagnóstico, porque ello es garantía de errar el tratamiento y por tanto las posibilidades de mejora son muy limitadas.

Así, ha advertido, lamentablemente España es el colista de la recuperación económica de Europa y el único estado que no ha recuperado aún el PIB anterior a la pandemia del coronavirus, lo que coloca a su economía en una situación muy complicada, con una inflación consolidada que está ya teniendo sus impactos en el incremento de los niveles de pobreza.

La máxima expresión de ese aumento de los precios, ha destacado, es la subida de la luz, un 60 por ciento más cara que el pasado ejercicio, a lo que se suman el resto de subidas de precios que afectan al gas, a los alimentos y al conjunto de la economía.

Para hacer frente a la situación, ha recordado el plan económico presentado por el PP en el mes de abril y que contempla numerosas medidas relacionadas con la bajada de impuestos a través del IVA y también de la tarifa del IRPF, ya que, hasta el mes de julio, la recaudación tributaria del estado subió en 22.300 millones de euros respecto al ejercicio anterior, por lo que hay margen para plantear esas rebajas.

La intervención de Feijóo ha estado precedida por la del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha hecho también una defensa de las rebajas fiscales y ha puesto como ejemplo algunas de las medidas implantadas en ese sentido por su equipo, como la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones o la deflactación del tramo autonómico del IRPF.

En estos momentos de crisis, ha dicho, es cuando los poderes públicos deben hacer mayores esfuerzos para allanar el camino a quienes generan los puestos de trabajo, ya que la recuperación no será posible sin los empresarios y emprendedores.

Hay que lanzar un mensaje muy claro, rotundo: apoyar al tejido productivo es más necesario que nunca, ha dicho, y para ello, ha reivindicado menos improvisación, más incentivos fiscales y más sentido de estado.

El foro, en el que intervendrán esta mañana una quincena de empresarios, ha sido inaugurado por el presidente de Amefmur, José María Tortosa, que ha defendido que el camino para superar la crisis pasa por eliminar los mensajes ideológicos y populistas de la economía y potenciar la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades privadas.