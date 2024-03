Marc Vidal advierte del riesgo de sustentar el crecimiento de la economía en el gasto público: "Un espejismo"

El Banco de España advierte de que la economía se desacelera a nivel global, según lo recoge el último informe trimestral publicado por el organismo.

Marc Vidal explica, en su 'Salida de Emergencia' de 'Herrera en COPE', que dicho informe "proporciona un análisis detallado de lo que nos espera a nivel nacional, teniendo en cuenta el contexto general. El estudio resalta que, aunque en gran parte del mundo, la actividad económica ha logrado estabilizarse, es muy probable una inminente desaceleración económica tanto en EE.UU., en China y en la zona Euro. Y eso, teniendo en cuenta una hipotética reducción de los tipos de interés por parte de los bancos centrales".

El gasto público sustenta el crecimiento de nuestra economía

Con este contexto, la gran pregunta es qué se prevé para España: "Pues un dinamismo económico superior al esperado, pero con un asterisco importante. Ese crecimiento se debe fundamentalmente al gasto público, que aumentó un 3,8% en 2023, más del doble de lo previsto inicialmente. Además, resulta que el consumo privado, y la inversión fija bruta, han rendido por debajo de las expectativas, lo que complica la sostenibilidad del crecimiento, pues estos elementos son cruciales para un desarrollo económico estable".

Esto significa que, aunque crezcamos, no se debe al sector productivo: "Recordemos que un crecimiento sustentado en el gasto público y no en la actividad privada, es un crecimiento dependiente de la deuda y de más impuestos. Algo muy tóxico, atendiendo a que no tenemos presupuestos generales para este año, y que Europa ha vuelto a poner en marcha las Reglas Fiscales pidiendo contención en ese gasto público. De ahí que el Banco de España y muchos observatorios aseguren que nuestro crecimiento tiene un punto de artificial que asusta".

Revisión al alza del crecimiento para España

Con todos estos datos sobre la mesa, ¿cómo se explica la revisión al alza, del 1,6% al 1,9% en nuestro crecimiento? "Es un truco, un espejismo estadístico. Este ajuste está más relacionado con las revisiones realizadas en períodos anteriores, que con una mejora real en las expectativas económicas", explica Vidal a Carlos Herrera.

"Se trata del ‘efecto arrastre’, un fenómeno que refleja la influencia de los datos del PIB de un año sobre las expectativas del siguiente. Las revisiones al alza del PIB en el tercer y cuarto trimestre de 2023 han incrementado esta variación contable. Es lo que explicaría que, aunque nos digan que crecemos más de lo previsto, tanto la inversión empresarial, un indicador clave para el crecimiento a largo plazo, como la productividad, se hayan desplomado en 2023. De hecho siguen por debajo del nivel de 2019".

"Esa es la paradoja. Mantener este decorado contable es muy arriesgado porque nos presenta una realidad que no existe, un crecimiento que no se produce y un camino que no lleva a ninguna Salida de Emergencia", concluye.