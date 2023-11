Marc Vidal advierte del error que cometen las familias cada año y que afecta a su economía: "No renuncian"

Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' de este lunes en la subida de tipos que está teniendo efectos: el crédito se desploma en nuestro país.

En concreto, "cayó un 1,9% en familias y el concedido a empresas un 3,7%. La primera cifra refleja una actitud más cautelosa de los hogares hacia el endeudamiento y aunque aparentemente las causas de esta contracción crediticia pueden estar motivadas por la inestabilidad generada en Ucrania, la escalada de precios y el aumento de los tipos hay otra razón de mayor entidad: la pérdida de poder adquisitivo".





España es el país de nuestro entorno que más ha perdido capacidad de compra desde la crisis sanitaria, una circunstancia, explica el analista económico en 'Herrera en COPE', "que está afectando a las expectativas de las familias para endeudarse. Y en el caso de las empresas, un descenso del 3,7% indica que están también enfrentándose a desafíos importantes, a la hora de obtener financiación.

Y ojo a esta caída porque, un desplome de estas dimensiones, afectará "a la capacidad de las empresas para crear empleo, innovar, crecer y ser competitivas".

Otra de las consecuencias que puede tener todo esto en la economía, es el impacto que genera en "el crecimiento económico. El PIB de un país depende en gran medida del gasto de esos consumidores y empresas. Y si disminuye, el crecimiento puede estancarse o retroceder".

"Los créditos al consumo han crecido", advierte Marc Vidal en 'Herrera en COPE'

Además, el desplome de la demanda o concesión de créditos indica que "la realidad pesa como el plomo y por eso, tanto individuos como pymes optan por endeudarse medio. Si se generaliza, puede llevar a una reducción de la liquidez en el mercado, lo que puede desacelerar aún más la economía".

Por último, Marc Vidal explica que le preocupa especialmente que "los créditos al consumo han crecido. Los hogares se han embargado para el día a día y esto supone un empeoramiento de la naturaleza del endeudamiento familiar".

Lo complejo es que "los españoles no renuncian a sus vacaciones, pero lo hacen a crédito a la vez que desestiman la inversión o la generación del capital para su futuro. No hay peor manera de afrontar la desaceleración económica que anuncian todos los organismos que hacerlo con la economía que se denomina 'crédito malo'".

Hace escasos meses, también habló sobre este asunto e indicó que "el ahorro que se acumuló por el cierre del consumo durante la pandemia, pues se ha evaporado casi del todo".

Así, el analista económico explicó que el endeudamiento es un gran problema, aunque no el único. "Cuando un país no genera capital y todo es consumo, no es capitalista, es un país que consume y que vive a tiempo real, desestimando el futuro".

Marc Vidal desmonta los argumentos de Yolanda Díaz a favor de la reducción de la jornada laboral

El economista Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' de 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera, desmontó los argumentos de Yolanda Díaz a favor de la reducción de la jornada laboral.

"Mira que era difícil superarlo de escapar del planeta en cohetes, pero lo ha conseguido porque Suecia y España no se parecen. La estructura económica de nuestro país con una elevada temporalidad y un sector servicios predominante, no puede equipararse a un modelo soportado por la tecnología y la industria, por lo menos no de momento", detalló Vidal en 'Herrera en COPE'.





Y añade: "El mecanismo que propone la vicepresidenta es muy similar a la solución mágica que algunos países emergentes utilizan para modular el paro, el subplempleo. Hay países donde comprar una barra de pan ocupa a seis personas", argumenta el analista en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Tienes su discurso al completo en el vídeo que tienes disponible a continuación.