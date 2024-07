Marc Vidal aclara por qué vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo pese a la previsión del Gobierno

Marc Vidal analiza las previsiones económicas del Gobierno de cara al próximo año en su 'Salida de Emergencia' de este jueves.

"En base al marco macroeconómico de los presupuestos generales que presentaron para el año que viene, dicen que la economía española ha entrado en una fase de crecimiento sostenido y equilibrado por encima del 2% hasta el año 2027. Un crecimiento que provendría en gran medida de un efecto arrastre que, según ellos, reducirá el déficit público por debajo del 2%, mantendrá una significativa creación de empleo (recordemos que plantean una tasa de paro por debajo del 9%, pero claro siempre según su particular modo de medir la ocupación)"

¿Es posible cumplir esos datos?

"En este caso hay truco. El gobierno no cuenta que estas cifras serán producto de una exigencia de Bruselas, les guste o no. La restricción fiscal impuesta por la Unión Europea, que se reactivó este año para asegurar la sostenibilidad de las cuentas de todos, va a limitar obligatoriamente el impulso del consumo público en el crecimiento de la actividad económica.

Tengamos en cuenta que la inversión del Estado creció un 3,8% el año pasado, pero por exigencias del guion de las reglas fiscales ahora no podrá superar el 1%. Veremos como aborda esto el gobierno más gastón de la historia".

Problemas estructurales

"No dicen nada o poco, aunque de todas maneras es habitual, ya lo hacían otros gobiernos de todos los colores.

Pero en base a este cuadro macroeconómico propuesto, los desafíos sin solución aparente persisten: el acceso a la vivienda, el incremento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos, de hecho hay algunos datos que ni se nombran y que van a determinar la diferencia que hay entre los datos macro y los problemas domésticos.

Por ejemplo la OCDE prevé que hasta once países nos adelantarán en PIB per cápita las próximas décadas, es decir, aunque crezcamos en lo bruto, el neto por habitante será muy deficiente y es que la nevera no se llena con datos macroeconómicos, se llena con poder adquisitivo, algo que no dejaremos de perder digan lo que digan".