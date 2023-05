Estados Unidos, al borde del colapso: Marc Vidal explica el dato que indica una posible recesión para 2024

Estados Unidos se quedará sin dinero para hacer frente a sus pagos a principios de junio. Por ello, Joe Biden y el líder republicano en el Congreso, Kevin McCarthy se reunieron para acordar un nuevo techo de deuda, pero no hubo éxito. Pero esta no es la única noticia preocupante: hay un indicador que detecta la posible recesión de la economía estadounidense en 2024.

Para analizar este último punto, Marc Vidal nos ha despejado todas las dudas en su sección 'Salida de Emergencia'.

“Mientras aquí estamos con nuestras cosas electorales, la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que sería nuestro b

anco central, ha detectado en uno de los indicadores que habitualmente utiliza para medir el nivel de alerta económica que las cosas se complicarán sobre todo a finales de año”, ha señalado el analista económico.

Marc Vidal ha detallado que “se trata de la discrepancia que hay entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo, que serán emitidos dentro de 18 meses y los actuales a 3 meses”.

A su vez, ha indicado que “es complicado, pero en realidad se evidencia lo que quieren decir. La diferencia actual entre estos dos elementos sugiere la probabilidad de una recesión durante 2024 y además está en un porcentaje bastante contundente, de un 99,3% de probabilidades”.

El analista económico incide en que “de ahí la posibilidad de una recesión en Estados Unidos pueda estar más próxima que nunca por la determinación de la Reserva Federal en incrementar tasas de interés a la crisis bancaria que culminó con la quiebra de Silicon Valley Bank, el Signature Bank o el First Republic. Todos estos elementos disminuyen el acceso a la financiación y por derivación a un impacto negativo en el PIB por la primera potencia económica mundial”.

“El único que no ve aquí que la economía se está deteniendo en medio mundo es nuestro Gobierno”

Como ha explicado Marc Vidal, la última vez que este indicador estuvo por encima del 99% fue “en los años 70 y 80. En ambas ocasiones derivó en dos recesiones al cabo de un año. La primera fue la más larga entre el Gobierno de Nixon hasta la mitad del mandato de Reagan. La segunda fue algo más corta, pero duró casi un año y medio (cuatro meses)”.

No obstante, el analista económico ha detallado que “la inversión de esta curva de rendimiento se ha producido al menos 10 veces más en los últimos años y todas, a excepción de la de 1966, predijeron una recesión. Por si fuera poco, de ahí la alerta, la situación ahora con una diferencia de 58 puntos básicos en entre esas dos curvas es la mayor intensidad desde el año de 1981”.

A su vez, Marc Vidal ha advertido de la gestión nula que está haciendo nuestro ejecutivo. “El único que no ve aquí que la economía se sostiene o por lo menos se está deteniendo en medio mundo es nuestro propio Gobierno, lo digo por el gasto promedio de estos días”.

“Me pregunto si alguien está llevando la cuenta porque con tanta promesa, en un momento en el que Estados Unidos se prepara para una recesión y Europa se dispone a seguir subiendotipos, no parece el momento más adecuado para seguir sumando gastos estructural a una economía que si el mundo se frena también se frenará aquí”, ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, el analista económico ha finalizado su lectura señalando que “la buena parte de todo esto es que viene un ajuste que es pendiente. Este ajuste lo teníamos que llevar a cabo de todos modos. No es una catástrofe, es el modo en el que las economías se ecualizan su posición real en el mundo y si se hace bien esa adecuación, aunque sea recesiva, se convierte en un buen punto de partida futuro. El problema es no atender las señales e ignorar nuestra propia salida de emergencia”.