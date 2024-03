¿Cuántos parados hay realmente en España? Marc Vidal desmonta el dato de fijos discontinuos de Yolanda Díaz

El Ministerio de Trabajo ha publicado finalmente las cifras de fijos discontinuos. Yolanda Díaz hacía público un dato que no resulta demasiado creíble y que ha desgranado Marc Vidal en su Salida de Emergencia de 'Herrera en COPE'.

"La cifra no se la cree ni el responsable de los efectos especiales de Terminator. El gobierno cifra en sólo 55.300 los fijos discontinuos que ahora no trabajan. Doce veces menos que lo que contemplan todos los centros de análisis laboral conocidos".

¿Dónde está el truco? En que "el Ministerio de Trabajo clasifica a ciertos demandantes de empleo, incluidos los fijos discontinuos sin trabajo, como "demandantes de empleo no parados", lo que contribuye a una imagen más favorable de las estadísticas de desempleo".

"Independientemente de esto, lo que queda claro, es que para saber cuanta gente está parada en España, no podemos utilizar las conclusiones del gobierno. Yolanda Díaz insiste en no cifrar como desempleados a personas que no trabajan, aun queriendo trabajar".

¿Cuántos parados hay realmente en España?

En este punto, la gran pregunta es ¿cuántos parados hay realmente en España?

Marc Vidal ha tirado de un estudio para aclararlo: "Según ‘Las sombras del mercado laboral español’ del Instituto Juan de Mariana, publicado hoy, la tasa de paro real en España asciende al 15,8%, y no al 11,8% oficial. Con esta nueva evaluación, España superaría a Grecia como el país con la mayor tasa de desempleo en la Unión Europea".

"Es más, según el propio este centro de análisis económico, al retirar el maquillaje estadístico, emergen 3,9 millones de personas en situación de desempleo efectivo, en contraste con los 2,8 millones reconocidos por la estadística obligatoria".

¿De dónde viene esta diferencia entre "la percepción kuki del gobierno y la pura realidad"? "De como interpretan unos u otros el epígrafe ‘demandantes de empleo no parados’. Un concepto que quiere decir, que un demandante de empleo, es decir, un parado de toda la vida, está ‘no parado’ si, aunque esté parado, y cobre el paro, computa como trabajador. Pero el gobierno, para evitar la cifra de 735.996 fijos discontinuos, ahora los separa de los demandantes no parados. Por eso salen menos, pero siguen siendo los mismos. Creo que lo complican para que no se entienda".

"De ahí que no sólo el Instituto Juan de Mariana recalcule la tasa de paro, sino que institutos como Randstad Research, el propio BBVA, Fedea o el sindicato UCO, avisan que los parados en España superan de largo los 3,5 millones, no los 2,7 que cifra el gobierno".

"Y sería cómico, si no fuera por lo grave que es. Insistir en esta falacia sólo conduce al desastre. Nunca ha sido posible encontrar un remedio, si se niega el problema. Y negar los 3,9 millones de parados no sólo es una humillación social, sino que imposibilita ofrecerles, a todos ellos, una salida de emergencia", concluye el analista económico.