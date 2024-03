"¿Quién te crees?": La reacción de Carlos Herrera a las palabras de Yolanda Díaz sobre el horario de los bares

"No es razonable un país que tiene abierto sus restaurantes a la una de la madrugada". Con estas palabras desataba el debate la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, sobre el horario de la restauración en España.

A primera hora de la mañana, Carlos Herrera ha recordado a sus oyentes las declaraciones de Díaz en su intervención en el Congreso ante el grupo parlamentario de Sumar y no ha podido morderse la lengua tras escuchar la ocurrencia de la vicepresidenta.

Yolanda Díaz abre el debate sobre el horario de los bares

"Para completar al espectáculo, le salió la comunista que lleva dentro a Yolanda Díaz. El comunista es un tipo que odia la humanidad, que no le gusta como es el ser humano, que lo quiere cambiar, siempre quiere el hombre nuevo y tal y cuál que no le gusta como se comporta, como come, a qué hora se va a dormir, como organiza su vida...", comenzaba diciendo el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Añadía entonces que "es en lo fundamental un personaje que necesita imponer su manera de ver las cosas a los demás por fundamento autoritario y no se conforma con no hacer él lo que a él no le gusta, quiere que todos los demás hagan lo que a él le gusta".

"A Yolanda resulta que no le gusta que la gente cene tarde o alterne en un bar o en un restaurante hasta bien entrada la noche", sentenciaba Herrera antes de dar paso al corte con las palabras de la vicepresidenta.





Las palabras en cuestión de Díaz eran las siguientes: "No es razonable un país que tiene abierto sus restaurantes a la una de la madrugada. Hace 10 días me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa, es una locura pretender seguir ampliando los horarios".

La respuesta de Carlos Herrera

Tras escucharlo, Carlos Herrera aseguraba que Díaz "no se ha reunido con ninguna patronal", al menos "no con la más importante" y lanzaba una serie de preguntas.

"¿Tú quién eres para decirme a qué hora tengo que cenar? ¿Quién eres tú para decirme que ahora me tengo que recoger en mi casa? ¿Quién eres tú para decirme con quién tengo que cenar, qué tengo que cenar, dónde tengo que cenar y a qué hora me tengo que ir a dormir?"

"¿Y quién eres tú para decirle a un empresario si quiere tener abierto y si tiene a sus trabajadores pagados debidamente para trabajar esas horas un negocio abierto y decir que ahí no se puede ir? ¿Quién te crees que eres?", añadía.





En tono irónico y dejando clara su incredulidad por las declaraciones de la vicepresidenta, el comunicador lanzaba una propuesta: "O todos los españoles cambiamos nuestras costumbres para satisfacer a Yolanda y que esté contenta o hacemos una coleta para comprarle un billete que se vaya a Corea del Norte".

"Lo que sea para acabar con ese sin vivir. Aquí está Yolanda que no la quieren ni en su pueblo, donde la votaron 200 personas. Se ha dispuesto a creer que toda España tiene que acomodar sus costumbres a los gustos de la vicepresidencia", sentenciaba el comunicador.

Reformar los indultos

Más allá de este asunto, la ministra de Trabajo también se refería este lunes a los indultos, proponiendo reformar esa figura para prohibir que se conceda a condenados por corrupción, limitar y restringir el aforamiento de cargos públicos, así como desplegar un órgano independiente que evite presuntas tramas corruptas.

Así lo ha trasladado durante una reunión del grupo parlamentario de Sumar para desgranar la batería de propuestas y cambios normativos que defiende su formación, para atajar la "lacra de la corrupción" y evitar situaciones como el caso Koldo.