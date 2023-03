La advertencia de Marc Vidal sobre la evolución de los precios durante este mes: "A partir de marzo"

Con el dato del Índice de Precios al Consumo(IPC) por las nubes en un 6,1% a finales del mes de febrero, y con la subyacente en su máximo esplendor desde 1986, en 'Herrera en COPE' hemos analizado este aumento desbocado en el que los alimentos y la energía siguen al alza, a pesar de haber tenido cinco meses consecutivos de descenso. Y es que, según Marc Vidal, analista económico en la sección 'Salida de Emergencia', "tenemos un problema monumental", ya que "la inflación es un asunto monetario que, una vez impacta contra todos los engranajes de la economía nos hace más pobres gradualmente y estimula lo que llamamos inflación subyacente", señalaba.

Marc Vidal ha pasado a explicar los problemas añadidos que genera este aumento de precios desbocado. "El primero, y en el que pocos se fijan, es que los españoles tuvimos la subida de precios antes que el resto de Europa. Y, por eso, ahora parece que estamos en mejor situación a pesar del incremento de ayer", comenzaba enumerando. Sin embargo, el analista económico ha advertido que estamos peor que el resto: "Si la armonizamos en una línea de tiempo más amplia con la de otros países europeos y computamos el crecimiento económico de cada uno de ellos, nuestra pérdida de capacidad adquisitiva es muy superior a la de la media de la Unión", destacaba.

Todo lo que sube, baja

Hay que tener en cuenta que, tarde o temprano, todo lo que sube vuelve a bajar. Pero, ante esto, Marc Vidal nos 'lee' la letra pequeña: "Por pura artimética, la inflación dejará de subir. Lo que no querrá decir es que los precios bajen. Ahora bien, ayer pasó algo que si no fuera por lo grave del asunto sería hasta cómico. Resulta que, según en Ejecutivo, la subida del IPC es de tan solo dos décimas. Pero qué curioso, que el pasado mes de enero, cuando el aumento interanual fue sorprendentemente alto, se agarraron a que el cálculo bueno era el de comparar con diciembre y no con el de enero del año anterior. Les era más conveniente. Pero ahora, en febrero, comparar con enero supone un incremento del 1%, y por eso se quedan con interanual que solo sube 2 décimas", argumentaba, añadiendo que lo mejor era fijarse en "ambos índices".

Lo que más sorprende de todo esto es que "la subida de este mes, con respecto a enero de este año es algo que no había pasado en 45 años durante un segundo mes del año. Me preocupa la miopía en general. Aquí dije hace meses que el control de precios traería problemas. A medida que se van retirando las medidas que intervienen alimentos, combustibles y energía, los precios tienden a subir de nuevo. Y eso no ha acabado, y ha pasado siempre, y además volverá a pasar", contaba.

¿Qué ocurrirá en este mes de marzo?

Además, Marc Vidal ha sido agorero y ha adelantado lo que ocurrirá en este mes de marzo: "La inflación no subirá más. Gran noticia. He dicho la inflación, no los precios. Será por el efecto escalón. A partir de marzo los incrementos se calcularán comparando las subidas de cada mes del año anterior. Por eso, a partir del mes que viene, se comparará con los precios que se desbocaron al empezar la guerra. Pero el problema no se habrá acabado pues vendrá también el otro efecto escalón inverso más tarde. Es un bucle que precisa de algo más que de frases hechas de siempre. Aquí toca sentarse de una vez y llegar a un pacto de rentas urgente que nos permita abrir, de una vez, la 'Salida de Emergencia'", terminaba zanjando el analista económico en 'Herrera en COPE'.