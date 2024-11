La mayor subida de impuestos de la historia: Marc Vidal advierte del riesgo de "continuar con esta tendencia"

Desde la llegada de Pedro Sánchez, los españoles hemos vivido la mayor subida de impuestos de la historia, una clave que desgrana este jueves Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

"Desde 2018 se han aprobado 81 subidas de impuestos y cotizaciones sin ajustarlas a la inflación. Y estas alzas han generado, como decíais también, 42.000 millones de euros extra entre 2019 y 2023, algo que, según un estudio del Instituto Juan de Mariana, ha aumentado la carga tributaria en unos 2.200 euros adicionales por cada hogar español.

Pero al parecer no tienen bastante. Para 2025 el PSOE ha propuesto, de momento, 46 medidas de recaudación, aunque ya veremos si su implementación la logran porque tienen esa frágil mayoría parlamentaria que lo podría complicar. Pero digamos que lo que cuenta es la intención.

Ellos lo justifican con una hipotética armonización fiscal con Europa, eso dicen, pero eso no es cierto. Bruselas no pide subir impuestos, lo que exige es una política efectiva de control del déficit y deuda, algo que, ya sabemos, no se le da muy bien a Sánchez", comienza explicando el analista económico.

Los declarantes que más aportan

"Los declarantes con ingresos superiores a 60.000 euros anuales, aunque solo representan el 5% de los contribuyentes, aportan el 42% de la recaudación del IRPF. Por el contrario, el 56%, con ingresos menores a 21.000 euros, apenas contribuye con el 8%.

Es decir, el peso tributario español está brutalmente soportado por el denominado modelo progresivo que ellos defienden. Y ojo con esto porque un día la goma no va a dar para más.

De continuar con esa tendencia, lo que van a lograr es más empobrecimiento relativo de todos los españoles respecto al promedio europeo, que básicamente todavía crece más que en ningún lugar porque tenemos el número de familias en riesgo de pobreza y exclusión social que más crece en Europa.

Y esto no va de expoliar a la clase media. Es que en realidad tendría que ir de impulsar la creación de riqueza porque al final vamos a repartir no riqueza, sino que vamos a acabar distribuyendo pobreza".