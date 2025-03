Marc Vidal reflexiona sobre la previsión de crecimiento de la economía española que anticipa la OCDE: "Sorprende"

La OCDE eleva el crecimiento de la economía española y, sobre ello, habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'

Explica el analista económico que, en concreto, se "ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía española para 2025 y 2026, situándola, junto a Turquía, como los únicos grandes países con una tendencia positiva. Según el informe de Perspectivas publicado ayer, España crecerá tres décimas más de lo previsto en diciembre. Lo que sorprende, leyendo la cantidad de felicitaciones en todas direcciones, que nadie tenga en cuenta las limitaciones que tienen estas previsiones, pues se basan principalmente en los datos que los propios países reportan".

Si un país maquilla sus cifras denuncia Vidal que "la OCDE reflejará un panorama más optimista que el real. A diferencia del FMI, que envía misiones a cada país, la OCDE tiende a confiar en los gobiernos".

Matiza Vidal que no dice que las cifras sean incorrectas, simplemente que "una tasa de crecimiento sin explicar su origen puede ser tendencioso. Resulta sospechoso que España lidere el crecimiento de toda la vía Láctea y que al mismo tiempo sufrir la mayor tasa de paro de la eurozona, caer al puesto 15 en renta per cápita, ser el tercer país con mayor riesgo de pobreza o donde más de un millón y medio de parados no aparezcan en las estadísticas oficiales. La trampa es la inflación".

