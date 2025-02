Marc Vidal denuncia el 'perdón' del gobierno a la deuda de todas las autonomías: "El despilfarro no solo penaliza, sino que además se recompensa"

El Gobierno va a condonar parte de la deuda de las autonomías y, sobre ello, habla Marc Vidal en la 'Salida de Emergencia' de este martes.

En concreto, "ha decidido perdonar 83.252 millones de euros del dinero que estas regiones pidieron prestado y no han podido devolver. Eso es un mensaje moral muy en la línea de un ejecutivo gastón, adicto a la deuda y que considera el déficit público no como un problema, sino como el noble acto de gastar hoy lo que otros pagarán mañana".

La gran beneficiada es Cataluña "que verá condonados algo más de 17.000 millones. Y esto es relevante porque esta decisión no proviene de una necesidad financiera estratégica, sino de un acuerdo político con Esquerra Republicana. Aunque para evitar suspicacias, como también habéis comentado, la medida se ha extendido al resto de comunidades, el reparto general".

Pero esto lo ven como si la deuda, por arte de magia, desapareciera.

"lo peor de eso es que no se ha evaluado si las comunidades han gastado bien o mal ese dinero"

Y ese es el problema que denuncia Vidal. "Ahora todos los ciudadanos quienes asuman ese compromiso pendiente a través de sus impuestos. Es como si en una familia un hermano que ha gastado sin control consiguiera que sus padres pagaran sus deudas, mientras que los demás hermanos, que han sido responsables con su dinero, pues tuvieran que contribuir a saldar esa deuda".

Además, el gobierno ha decidido no solo eso, sino "premiar además con una condonación adicional, un premio más, del 10% a las comunidades que han subido el IRPF, castigando a aquellas que han optado por mantener impuestos bajos. Y lo peor de eso es que no se ha evaluado si las comunidades han gastado bien o mal ese dinero".

Concluye indicando que "el despilfarro no solo penaliza, sino que además se recompensa. Como dijo Thomas Sowell, el gobierno no hace regalos sin quitárselos primero a alguien, a otro que no haya gastado. Si se premia el endeudamiento irresponsable, en el futuro habrá más deuda, más impuestos y menos incentivos para gestionar bien el dinero público. Intentar vaciar un barco que se hunde con un cubo en lugar de reparar el casco. Tarde o temprano el agua lo va a hundir por completo".