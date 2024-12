El detalle del balance anual de Sánchez que afecta directamente a tu bolsillo: "Es cuestión de tiempo"

Este jueves, en su 'Salida de Emergencia', Marc Vidal pone el foco en el balance anual de Sánchez, en el que el presidente asegura que España ha mejorado un 70% sus indicadores económicos.

"Para que le cuadrara, Sánchez hizo una cosa que fue recortar interesadamente el segmento temporal de análisis. Porque si ampliamos el diafragma, la cosa cambiaría porque lo único que ha aumentado realmente es la recaudación fiscal.

Los datos de la agencia tributaria muestran un incremento de ingresos por impuestos de 140.000 millones desde 2018, es decir, un 43% más, lo que dobla el crecimiento del PIB, que fue de un 21% acumulado.

Y ojo con esto porque si la recaudación fiscal crece mucho más, como es el caso, que el Producto Interior Bruto significa que la carga impositiva está creciendo de manera desproporcionada. Un desequilibrio que normalmente acaba ralentizando el crecimiento económico de un país a medio plazo. Es cuestión de tiempo".

La gestión de los fondos europeos

Por otro lado, el presidente del Gobierno sacó pecho de la gestión de los fondos europeos: "Dijo que España lidera su implementación, lo hizo a partir de un término algo peculiar. Él dijo resolver millones. Con eso supongo que se refiere a que ya tiene resuelto, decidido, dónde quiere utilizar el dinero. Pero es que eso no se mide así, sino en porcentaje de ejecución.

Y ese dato no lo remarcó porque ya dijimos hace unos días que la cifra real es un desastre monumental.

También dijo que la deuda pública se está reduciendo, cuando desde 2019 en realidad ha aumentado casi medio billón de euros. Habló de control de la inflación, cuando la pérdida de poder adquisitivo de los hogares españoles se ha reducido un 20% en esos cinco años.

Habló de un país Disney que no se corresponde con que seamos el tercer país con mayor población en riesgo de pobreza de toda la Unión Europea, o el segundo en pobreza infantil. No mencionó nada acerca de que la convergencia con Europa ha pasado del 93% al 88%, es decir, que a pesar de crecer más que nadie, que no digo que no, curiosamente cada vez somos más pobres con respecto al resto de socios.

Pero Sergio, como poner en duda esos datos oficiales es desinformación, pues oye, diremos que sí, que sí, que sí, que tranquilos, que vamos con un cuento".