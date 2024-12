Sánchez asegura que se reunirá con Puigdemont, pero no dice cuándo

Este lunes 23 de diciembre ha tenido lugar el último Consejo de Ministros del año, tras el cual, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de todo lo aprobado por el Ejecutivo estos últimos 12 meses y ha valorado la labor de la oposición y a algunos jueces como el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que lleva el caso de su mujer y al que el ministro Óscar López acusa de prevaricar.

Después de sacar pecho por algunos indicadores económicos y por la buena marcha de la economía, "estamos creando más empleo que Alemania e Italia juntas", y avanzar algunas de las medidas aprobadas en la última reunión del año del Gobierno, como la subida de las pensiones contributivas en un 2,8% en 2025 para 12 millones de jubilados (gracias a la subida del IPC), o extender las ayudas al transporte público durante el primer semestre de 2025, o los 690 millones de euros a los afectados por la dana, Pedro Sánchez ha contestado a las cuestiones de los periodistas que, sobre todo, se han centrado en los casos judiciales que afectan a su mujer, y en la oposición y una posible moción de censura del PP con Junts.

Habrá encuentro con puigdemont

Habrá encuentro con Carles Puigdemont, "me reuniré con los líderes de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña", ha dicho Pedro Sánchez a la pregunta de si piensa en mantener un encuentro con el líder del independentismo catalán.

"La sociedad española ha pasado página de lo que pasó en 2017, no sé cuándo me reuniré con Puigdemont o Junqueras, pero me reuniré con los líderes de ERC y Junts", ha subrayado.

Sobre si teme un acercamiento más allá del acuerdo parlamentario en algunas votaciones en el Congreso entre el PP y Junts, para llevar a cabo una moción de censura entre los de Puigdemont y los de Feijóo, Sánchez lo califica de "enorme hipocresia, pero están en su derecho de hacerlo, es constitucional. Cuando yo lo utilicé me llamaron okupa".

Una oposición abocada al fracaso

Pedro Sánchez ha arremetido contra la oposición del PP personalizándola en su presidente, Alberto Núñez Feijóo del que ha dicho hace oposición basada en el bulo y la destrucción.

"Todo lo que hemos presentado hoy son datos, pero en el ruido actual a menudo resulta difícil conocer estos datos porque en los últimos 7 años vivimos en el bulo. Pese a la deslealtad de algunos, España avanza y lo hace gracias al trabajo de los ciudadanos, empresas, administraciones públicas y al Gobierno de España desde 2018", afirma.

Asegura el presidente del Gobierno que no tiene que hacer autocrítica porque "no hacemos política destructiva, este Gobierno respeta al Parlamento y a todas las fuerzas políticas. Son otros los que tienen que revisar su estrategia de oposición porque basar su estrategia en bulos está abocado al fracaso. Con esta oposición que solo se basa en el bulo y la destrucción, habrá una mayoría progresista en 2027", ha aventurado.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio" ha dicho Pedro Sánchez al ser preguntado por los casos judiciales que le rodean a nivel familiar o de Gobierno.

Sobre el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa Begoña Gómez, el jefe del Ejecutivo ha dicho que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" a la vez que ha asegurado tener "confianza y tranquilidad en ese aspecto", para volver a cargar contra la oposición "que está en la destrucción del adversario y quiere ganar con bulos lo que los votos no le dieron en 2023 y eso está abocado al fracaso. Lo importante es que no nos despiste de nuestro objetivo que es seguir avanzando en la calidad de vida de los ciudadanos".

"La mayoría de jueces y fiscales hacen su labor con extraordinaria escrupulosidad. Yo tengo que hacer una valoración política y no tenemos oposición política", ha respondido a las preguntas sobre el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

"Mi confianza en el fiscal general es aún mayor"

Sobre el borrado de correos del teléfono del fiscal general del Estado y su situación judicial, Sánchez ha subrayado que "si antes del informe de la UCO ya manifesté mi confianza en el fiscal general, después, también o incluso mayor" para volver a insistir en que "al final, el tiempo pone las cosas en su sitio" y ha vuelto a arremeter contra la oposición porque "cuando los informes de la Guardia Civil son a su favor, son como las tablas de la ley y cuando no les favorecen, no hay que tenerles en cuenta".

"La oposición debería ser algo más coherente a la hora de sustentar sus críticas al fiscal general del Estado" ha destacado para criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja, "la pareja de la señora Ayuso aún no ha explicado su fraude fiscal y la señora Ayuso aún no ha explicado lo que ha hecho su pareja".

Un balance de 2024 que terminaba con una premonición para el futuro dedicada a la oposición, que se armen de paciencia porque "la legislatura va a durar hasta 2027".