Marc Vidal habla claro sobre la ejecución de los Fondos Next Generation: "La tendencia es muy preocupante"

Ahora que termina el año, Marc Vidal habla en su 'Salida de Emergencia' sobre el punto en el que se encuentra la ejecución de los Fondos Next Generation.

Al comienzo de su intervención, indicaba que no anda muy bien la cosa. De hecho, "va empeorando año a año. Según los últimos datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, la ejecución presupuestaria de estos fondos europeos en España hasta octubre de 2024, revela la baja habilidad de la administración para utilizar eficientemente los recursos disponibles. A esto se le llama 'incapacidad de absorción institucional'".

Y ojo a las cifras, "porque son de escándalo y además la tendencia es muy preocupante. Mientras que en 2021 se alcanzó una ejecución final del 45%, en 2022 esa cifra bajó al 39%, en 2023 se redujo al 27% y, a falta del último trimestre, apenas llegamos al 17% este mismo año. En castellano clásico; un desastre monumental y una oportunidad histórica perdida".

"lO QUE NO SE EJECUTE, SIN EJECUTAR QUEDARÁ PARA SIEMPRE"

Esa no debe ser la versión oficial del Gobierno porque, según desgrana Vidal, "el Gobierno juega con las cifras y las toma como más le conviene. De hecho, aseguran que el porcentaje de ejecución es del 57% del total, porque toman como 'total' solo los millones asignados a fecha de hoy. El resto, hasta los 160.000 millones, no los contabilizan. Si se hiciese con el dato absoluto, la ejecución real caería al 27%. Y cuidado con los plazos, porque esto termina en 2026. Lo que no se ejecute, sin ejecutar quedará para siempre".

Por último, explica el analista económico que si "recordamos que en este país ningún gobierno fue capaz de gestionar más del 40% de los Fondos de Cohesión y Estructurales, que tuvieron que ser devueltos, ¿Por qué ahora iba a ser distinto? ¿Por qué el Gobierno con la menor capacidad legislativa de la historia iba a ser eficiente con esto? Si no han podido hasta ahora, imagina con la jornada laboral de 37 horas y media".