Remedios Cervantes: "Rocío, Barbra y Mina son las cantantes fetiches de mi vida"

Remedios Cervantes es una de las mujeres más guapas de España, de hecho en 1986, fue elegida Miss España. Modelo y presentadora de televisión, actualmente presenta 'Trending COPE' en COPE Valencia.

Un programa en el que aún no ha aparecido Carlos Herrera, ausencia que el propio Herrera no ha pasado por alto, "te tengo reservado, eres un peso pesado y como peso peseado, te tengo guardado. Cómo no vas a estar. Vas a venir dentro un par de programas" le ha dicho a Carlos, la malagueña que ha traído a 'Radio Carlitos' la Playlist de su vida.

¿Qué música escucha Remedios Cervantes en su día a día? ¿Cuáles son las canciones de su vida? "En lo que se refiere a música estoy anclada en los 80 que es lo que escucho a diario. No ha sido fácil para mí elegir cinco canciones, he tendio que hacer una lista de reproducción e ir eliminando" le cuenta a Herrera la exmodelo que ha comenzado ese repaso musical con Rocío Jurado.

"Qué no daría yo" es imprescindible en la banda sonora de la vida de Remedios que prefiere no dar nada para volver a algún momento ya pasado de su vida, "me quedo como estoy" ha asegurado.

Barbra Streisand y "The Way We Were", la banda sonora de 'Tal como éramos', "es mi película favorita, con Robert Refort que es mi actor favorito. Barbra es única y adoro escucharla en cualquier momento. Esto es un baile lento" confiesa Remedios Cervantes sobre este tema, segundo de su elección. La tercera canción favorita de la ex Miss España, también la canta una mujer, Mina Mazzini y 'Ancora Ancora Ancora'

"Con Mina Mazzini he tocado las tres cantantes fetiches que tengo en mi vida: Rocío, Barbra y Mina" dice Remedios Cervantes que revela que conoció a esta última a Mina porque la oía como referencia hasta que un día hace 20 años la descubrí y tengo toda su discografía. Esta canción no es de las más escuchadas y conocidas de ella y es una maravilla".

Con ABBA, la presentadora de 'Trending COPE' ha desafiado claramente a Herrera que siempre ha dejado claro que no le gusta nada el grupo sueco. Sin embargo, para Remedios Cervantes, ABBA y su “Dancing Queen” es vida, es música en estado puro. La selección musical termina con una canción de Alejandro Sanz, "El Trato".

"Mira

"Mira que Alejandro tiene canciones hermosas, pero en esta cuenta de una manera magistral que una relación se ha terminado", afirma Remedios Cervantes que ha querido finalizar su playlist con una sorpresa para Carlos Herrera, "no me podía marchar sin ponerte esta canción"

“Soy una Feria” de Gracia Montes, canción que tiene un significado muy especial para Remedios Cervantes y Carlos Herrera que son amigos desde hace muchos años.