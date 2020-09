La 'playlist' de Christian Gálvez: "Mantente firme aunque te lancen al barro"

Este viernes la 'playlist' de 'Radio Carlitos' ha venido de la mano de Christian Gálvez, que ha debutado en RockFM con un sugerente formato a base de buen rock y del mejor cine. Esta semana el presentador se estrenó en 'Luces, Cámara y Rock&Roll' con ‘Terminator 2’ y a las puertas del fin de semana le ha regalado a los oyentes de Herrera su lista de imprescindibles.

Entre sus canciones de cabecera está 'It's my life', de Bon Jovi, que representa un “momento de reivindicación, de poder hacer las cosas como uno considera”. 'Be still', de The Killers, es otro de sus temas preferidos porque habla de “que no rompas tu carácter, de que te mantengas firme cuando te lanzan al barro”. 'The best is yet to come', de Scorpions, es también una canción muy especial para él ya que la bailó en su boda. 'Heroes never die', de Maren, es otro de sus temas estrella. De hecho, esta canción le inspiró en uno de los capítulos de su último libro, 'Hannah', que publicó el pasado 7 de marzo, justo antes del confinamiento. El presentador ha cerrado esta lista de imprescindibles con 'Sargento de Hierro', de Morgan, otro tema que tiene un protagonismo especial en 'Hanna'.

“Almudena cantaba regular tirando a insuficiente, pero fue a clases de canto y terminó sorprendiéndome”, ha dicho sobre su mujer, la ex gimnasta rítmica, que conoció mientras presentaba 'Pasapalabra' en Telecinco.

Gálvez ha animado a toda la audiencia a escuchar 'Luces, Cámara y Rock&Roll' los martes en RockFM. Aquí, su 'playlist' para empezar con buena letra el fin de semana.

1.- 'It's my life' - Bon Jovi

2.- 'Be still' - The Killers

3.- 'The best is yet to come' - Scorpions

4.- 'Heroes never die' – Maren

5.- 'Sargento de Hierro' – Morgan