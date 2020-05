Pablo López en 'Radio Carlitos': "No hemos tenido medida con el sonido, la gente se puede asustar un poco"

"Mariposa" es el primer tema que conocemos del último disco de Pablo López, un álbum que va a llevar por título "Unicornio" y del que ha hablado con Carlos Herrera este viernes en 'Radio Carlitos'.

[ESCUCHA A PABLO LÓPEZ EN 'RADIO CARLITOS']

“Mariposa” dice Pablo es una canción con "un sonido contundente que llena el estómago e irrebatiblemente te engancha; habla de la vida, de la perfección y de lo efímero que son las cosas. La perfección es efímera como la mariposa".

Destaca el artista nacido en Fuengirola que este trabajo y todo el nuevo disco, "Unicornio" va a sorprender por el sonido, "la agresividad del sonido, no hemos tenido medida con el tema de llegar a los límites del sonido, de que la gente se asuste un poco".

"No quiero ser boca chancla, pero este verano algo intentaré"

El confinamiento obligado por el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus, le ha trastocado a Pablo López muchos planes, entre ellos la presentación del nuevo disco que ya no se podrá hacer hasta septiembre u octubre.

"No llegamos a empezar la gira, empezábamos el 24 de abril para Sant Jordi, y esto nos pilló preparándola quedando para ensayar, incluso algunos compañeros se tuvieron que quedar en Miami porque habían ido a ver a sus familias", cuenta Pablo que no se resigna a no hacer la gira que tenía ya firmada y que le llevaba a grandes escenarios, "en Sevilla íbamos a estar en el Estadio Olímpico, pero nada se para. En el Royal Albert Hall de Londres, el teatro Fillmore de Miami Beach, el Teatro Real de Madrid,...".

Un verano sin descanso que, reconoce el cantante malagueño, "si me lo dicen hace un año acabo con el que me lo diga, estoy en la cárcel".

¿Qué va a pasar este verano? ¿Se podrá actuar en algún sitio? "No quiero ser boca chancla, pero este verano algo intentaré con el piano"

El confinamiento: "He escrito mucho, pero me ha costado muchísimo"

Y mientras "Mariposa" está ya en toda las plataformas musicales y mientras no se podía hacer grandes cosas porque todo estaba interrumpido por el confinamiento, Pablo, al revés que el resto de la gente no ha intentado hacer de todo.

Pablo López ha reconocido en 'Radio Carlitos' que "he compuesto, pero me ha costado muchísimo" porque como dice el artista, "componer depende de la indiosincrasia de cada autor, de cada alma, pero a mi no me ha salido nada de nada. Ni he hecho bricolaje, ni cocinar...".