Miguel Ríos en 'Radio Carlitos': "'El Blues de la Tercera Edad' es una canción generacional"

Miguel Ríos Publica su primer tema inédito en 12 años, "El Blues de la Tercera Edad"

"El Blues de la Tercera Edad" escrito por Miguel Ríos con música de José Nortes es como dice su autor, "un aguijón de nostalgia" que cuenta con la colaboración de The Black Betty Trio con José Nortes a la guitarra y coros, Edu Ortega tocando el violín y la mandolina y con Luis Prado al piano y que se ha grabado en los Black Betty Studios.

No es la primera vez que Miguel Ríos colabora con ellos y para este tema de madurez ha vuelto a repetir, "es muy bonito el tema. Una vez en 2014 hice un experimento y toqué en el Monumental con esta gente con mandolina, violín, piano... y tenía ganas de probar esta fórmula".

Pero "El Blues de la Tercera Edad" es sobre todo una canción generacional, "empecé a escribir sobre mis vivencias, sobre lo que les pasa a la gente de mi edad. Está dedicado a un personaje femenino, la pandemia de la tercera edad es la soledad, pero por los caprichos del destino, mi generación y la tuya, Carlos", dice Miguel Ríos a Herrera, "fueron las que inventaron el término juventud como marca y ahora a la vejez viruela está siendo un poco maltratada y está perdiendo el sitio bajo el sol, por eso esta es una canción generacional".

Canción que va a formar parte de un álbum que llevará el título "Versión Acústica", "nos faltan varios temas para completarlo y lo queremos tener para octubre o por ahí".

La gira tendrá que esperar hasta 2021

¿Con 76 años te vas a hacer tu gira, porque paraces un chaval, y me llevas 14 años? Le pregunta Carlos Herrera al protagonista de este viernes en 'Radio Carlitos' de "Herrera en COPE", "ya la gira del 18 la sinfónica fue maravillosa, pero meterse en una gira…. Todavía está en el futuro porque no sabemos si se va a poder hacer. Ahora mismo lo importante es salir, porque aún no hemos salido de lo que estamos viviendo, queda mucho toro y hay que concienciarse de eso. Si se diera una gira que sería al año que viene, esto es más tranquilo es más descansado que dar saltos porque las bisagras ya están un poco oxidadas" dice el cantante granadino que está deseando volver a su tierra, a Granada, a dónde se iría siempre sin pensarlo, "estoy loco por irme a Granada. Iría al Sur siempre"

Pese a esas bisagras un poco oxidadas, la voz de Miguel Ríos suena como siempre o, incluso, mucho mejor en este nuevo tema, adelanto de un nuevo LP, "me curro el cantar bien, me lo curro todos los días. Hago ejercicio vocal, y estoy volviendo como cuando era niño y este es el círculo vital que se cierra. Cuando cantaba de niño en la capilla de los Salesianos, me gustaba sentir como la voz pasaba por las cuerdas y se expandía por la capilla y eso lo conservo, me emociono cantando".

"El Mike Ríos me causó un trauma"

Dice Miguel Ríos que se encuentra en ese momento en el que "los tres acordes y la verdad como se dice en el Country para definirlo como estilo de música...,la coordinación de esos tres acordes hacen que se me salten las lágrimas" y lamenta que "el arte y la música no están muy prestigiadas en este momento" por eso agradece a Herrera que haga todos los fines de semana esa elección musical para 'Radio Carlitos de Luxe' porque "que alguien le dedique un par de horas para aponer sus gustos musicales y ver como musicalmente ha cambiado el mundo, nos da herramientas, porque Carlos pones canciones que han influenciado, definitivas".

¿A quién escucharía siempre Miguel Ríos, con que tres estilos de música te quedas, con qué grupos? "Eso no es una elección, ahora mismo estoy terminando una serie 'Country Music' donde salen las mejores voces de todos los géneros. Me quedaría con Ray Charlesindubitativamente como dicen ahora los modernos, con Elvis y con Enrique Guzmán que fue el tipo que me enseñó que se podía cantar en castellano con swing".

Miguel Ríos no olvida su pasado salvo algo que siempre quiso borrar, que un disco llevara Mike Ríos que le causó un trauma, "porque no me lo puse yo, me lo impusieron, cuando vi el nombre en el disco pregunté ¿por qué me ha hecho esto? Es que yo soy de granada y allí usamos mike para todo, por eso me causó un trauma. Además nosotros no pronunciamos "maik", era como Mike Douglas o Burt Lancaster… los nombre eran lo que eran".