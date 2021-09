Mago Pop, en Radio Carlitos: "Hay juegos en mis espectáculos que requieren años de ensayo"

Con este nuevo espectáculo, el Mago Pop quiere seguir sorprendiendo al público con diversión, sensibilidad, sorpresas, ritmo y mucha emoción. Su espectáculo ha sido el más taquillero en todo el mundo durante 2020 y sigue siendo el artista español que más entradas ha vendido en los años 2017, 2018, 2019, ha vendido,en Madrid, más entradas que el musical “El Rey León” en los últimos dos años.

A punto de estrenar nuevo espectáculo, precisamente en Madrid, "Nada es imposible. Broadway Edition" en el Teatro Apolo -con el que en unos meses marchará a Estados Unidos, a Broadway-,el Mago Pop ha pasado por Radio Carlitos para hablar de sus nuevos números y de la música que más le gusta. Una 'playlist', no solo importante en su vida, sino también en su números de magia, "la música es fundamental para mis levitaciones".

"La música es la que te lleva y si no la tuviéramos la echaríamos de menos en los espectáculos", afirma el mago.

La playlist de Mago Pop, canciones clave en sus espectáculos

“VIVA LA VIDA” de Colplay, "ha jugado un papel fundamental en el mis espectáculos, creo que es una banda que conecta muy bien con mis levitaciones"





"HOME IS WHERE THE HEART IS” de Ramón Mirabet, "tiene un timbre de voz muy personal y peculiar y además es un gran amigo".

“VESOUL” d Jacques Brel, "lo utilizo en un número de agilidad con las manos. Es hacer un viaje por mi adolescencia y mi infancia de horas y horas de ensañar con las cartas, con las monedas. Forma parte de uno de los números que más gustan del espectáculo".

“LIGHTENING TENT” de Wildlife, "esta canción da inicio al espectáculo, es un viaje muy cinematográfico a través de mi vida".



“MAD WORLD” en la versión de Michael Andrew, "porque tiene una fuerza enorme pese a su ritmo pausado y juega un papel importante en uno de los números y me gusta mucho".