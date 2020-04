Fredi Leis en 'Radio Carlitos': "Ya quiero cantar y verme con la gente, llevamos muchos días encerrados"

Lo que más quiere, en estos momentos, Fredi Leis es pasar de las musas al teatro. Dejar de pulir y componer las canciones que van a formar parte de su último trabajo y permitir que sea el público, sus incondicionales, los que digan si les gustan. Si les ha llegado al corazón su última canción que lleva por título 'Portobello'.

'Portobello' que es una de esas canciones que nacen "del lugar en el que se guardan los sentimientos", está cosechando éxitos en todas las plataformas digitales, donde la puedes disfrutar, pero eso a este gallego - que comenzó a tocar el piano sin que nadie le enseñara-, no le sirve, "espero que pronto la podamos presentar en directo. Estoy ansioso, ya no quiero pulir nada, ya quiero cantar y verme con la gente ya llevamos muchos días encerrados".

Confiesa Fredi Leis cuando Carlos Herrera le pregunta cómo está llevando estos días de cuarententa que está "confinado, harto y feliz como mínimo. Vamos con 43, con 44 días que llevamos en casa, he pasado por todos los estados posibles y hoy estoy bastante bien".

#EnCasaNadaMePasaFestival, una forma de ayudar y a la vez matar el gusanillo

Fredi participa en un festival virtual, de los que nos conectan al público con sus artistas, un festival de los que permiten a los artistas estar con su público y matar el gusanillo del directo aunque no sientan el calor de sus incondicionales enfrente.

"#EnCasaNadaMePasaFestival es adaptarnos a lo que está pasando. Tiene cosas buenas, pero me siento raro cantando a una pantalla del teléfono. Tiene cosas buenas porque ha habido una unión entre los artistas, entras en casa de la gente de otra manera y tiene sus cosas buenas. Además estamos organizados, cada artista tiene sus horas para no pisarnos" cuenta Fredi en 'Radio Carlitos'.

Tengo que cerrar el círculo de 'Neón'

Esta noche, si no existiera el coronavirus, si no se hubiera propagado por todo el mundo, si no hubiera ocasionado una pandemia, si no estuviéramos confinados en casa y no estuvieran cerradas todas las salas de conciertos y suspendidos todas las actuciones, Fredi Leis actuaría en la sala Galileo de Madrid. Dos días actuando para su público con el que ponía fin al disco anterior y abría el camino del nuevo del que su principal tema es 'Portobello'

"Había que cerrar 'Neon' con el nuevo ciclo, con 'Portobello' con dos noches en Galileo, pero se ha tenido que posponer hasta septiembre", de momento.

'Portobello' que "es la canción que abre el camino al próximo disco, está teniendo la promoción más extraña".

¿Qué significa Portobello? "Tiene mucho que ver con un amor de adolescencia, muy bruto. Años después me volví a encontrar con ella y volví a sentir lo mismo y pensé que hay un lugar donde se guardan esos sentimientos y me di cuenta que para mí, era Portobello y por eso lo titulé así".

Al final el confinamiento tampoco ha sido tan malo, porque "he compuesto varias canciones". Ahora solo falta que el público las pueda disfrutar y Fredi las pueda pasar de las plataformas digitales al escenario.