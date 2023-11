El decisivo mensaje de Pitingo al usuario que le comparó con Txapote: "Me alegro"

A él le conocían como "Antonio el de las Maletas", y aunque nació en Huelva, fue en Madrid donde su mito cobró vida hasta el día de hoy. Puede que sí, con ese nombre no le conozcas mucho, pero se trata de Pitingo, el afamado cantante que es inventor de su propio género. Él ha estado en Radio Carlitos, con Alberto Herrera, para celebrar sus años de carrera en COPE.

Años de carrera en los que ha tenido que pasar por todo tipo de cosas, desde cantar para Obama, hasta, como te decíamos, inventar un género. Pero la popularidad también va acompañada en muchos casos de detractores que quieren tirar por tierra todo el trabajo que has hecho. Y en esas, se encontró con uno de ellos, en Twitter, que llegó a compararle con el terrorista Txapote. A él, ha querido mandarle un mensaje que puedes escuchar y ver aquí:

"Me molestó mucho cómo lo dijo con esa mala baba, soy el primero que se ríe de mi soul, me han imitado mil veces y yo me he reído, pero eso fue a mala leche y compararme con un terrorista musical y con Txapote... ¿Estamos locos o qué? Se le echó todo el mundo encima, y me alegro. Lo siento tío" decía.

"Yo no me meto con nadie, a veces pienso en estas cosas y defiendo la libertad de expresión, pero eso fue muy feo y fue de lo que más me ha molestado. Me hizo daño, ¿cómo hay gente tan mala? Puedes meterte conmigo, pero eso no lo digas, no es humor"sentenciaba.



El inventor de la 'soulería', un género que defiende a la perfección

Seguro que alguna vez has escuchado A mi manera,Killing me softly with his song o Lucha por su dinero, grandes clásicos del soul que Pitingo consiguió llevar a otro nivel versionándolas con su toque flamenco.

Y no, nadie lo hace como él. Pero, ¿cómo se siente crear su propio género? "Al principio complicado, por los puristas flamencos. Los puristas del Soul fueron más abiertos que ellos, los flamencólicos, que decía Enrique Morente, hay que ver cómo son... Ahora dicen 'me gusta Pitingo cantando flamenco'... No pretendo gustar a todo el mundo, pero es una alegría crear un género, gracias a Dios, que creo mucho en él, el casete de Aretha Fanklin marcó mi vida y empezó todo" decía.

Y es que con solo 9 años descubrió el soul gracias a esta maravillosa cantante. Y aunque estaba decidido a triunfar en la música, cuando llegó a Madrid, trabajó descargando maletas de los aviones y cargándolas en Barajas. "Siempre que cojo un avión, miro por la ventanilla y veo a mis compañeros y digo, yo estaba ahí hace unos años, pasando frío y calor, y todavía me duelen los riñones, me ayuda a decir que soy un privilegiado" explicaba.

Tiempo más tarde, su tía adoptiva lo llevó a locales de flamenco y una noche Enrique Morente le descubrió. Le dijo "¿quién te ha enseñado a ti a cantar fandangos?". Lo demás es historia, porque noche tras noche, cantaba delante de los más grandes.

Poco a poco fue creando su mito y, años más tarde, vive en Punta Cana para llegar a ese destino cuando le toque descansar, porque no deja de girar por Latinoamérica y Estados Unidos.

Su anécdota con Obama y Julio Iglesias

Dice que a veces le cuesta perseguir sus sueños, porque el ser humano es dado a poner excusas y sus miedos por delante. Sin embargo, sabe que,cuando sus sueños son más grandes que sus miedos, tiene que ir a por ellos.

Por eso, a pesar de que reconoce que el inglés no es lo suyo, tuvo claro que tenía que cantar delante del presidente de Obama. "Todos mis coristas, de raza negra, mulatos, estuvieron llorando...Ojalá el día de mañana yo pueda ver un presidente gitano" decía.

Tiempo después, versionó Gwendolyne para la banda sonora de una película, y empezó su periplo haciendo bandas sonoras. "Llegó la Nochebuena, veo un teléfono de Miami y mando a todos a callar, y lo cojo y escucho 'Pitinguito', y veo que es Julio Iglesias. Me dice: 'dale un beso a toda la familia...Cántame Gwendolyne'. Yo lo quiero mucho y tiene mucha gracia, termino de cantar y me dice que muy bonito, 'pero yo lo canto mejor que tú y colgó'" decía entre risas.