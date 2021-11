Pitingo, en 'Herrera en COPE': "Estoy viviendo una nueva ilusión en mi carrera"

Nacido en Ayamonte (Huelva) en el año 1980 a Antonio Álvarez Vélez, Antonio Pitingo, esto del flamenco le viene de casta. Nieto y sobrino de cantaores, su familia está emparentada con tres de las mejores sagas de artistas que ha dado la historia del flamenco: los Carpio, los Valencia y los Pelaos de Triana. Estirpe flamenca de primera categoría. Mezcla de manera original y atractiva el soul con el flamenco, una combinación perfecta, como se demuestra en su tema versinado de la canción "Killing me soflty with this song".

Ha obtenido numerosos premios como: El Disco de Oro (más de 40.000 copias vendidas), Platino (más de 110.000 copias vendidas), Ondas 2008, Protagonistas en la categoría Artista Revelación o Premio El Público, de Canal Sur Radio, como Artista Revelación en 2008.

Pues ahora, despide su gira en España antes de irse a Estados Unidos e Hispanoamérica. Sus últimos conciertos en nuestro país son: el 13 de diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza y el 17 de diciembre en la Basílica Santa María del Mar de Barcelona.

Sobre cómo comenzó este proyecto con el compositor Manuel Alejandro, ha manifestado: "Hace un año le envié la canción de "Se nos rompió el amor" y a los tres meses me contestó diciéndome que por qué me dolía tanto cantar. Le dije que lo sentía así y me invitó a su casa donde le pude cantar.

Hace unos meses, Pitingo fue hospitalizado a raíz de una bacteria: "En el hospital me dijeron que tenía una neumonía post-covid al cabo de un año. Estuve diez días en el hospital y ya no sabía qué hacer".

Su gira por Hispanoamérica y Estados Unidos, será a partir del 27 de diciembre.