Dani Martín, en ‘Radio Carlitos’: “La mejor campaña de marketing es ser de verdad”

"Lo que me da la gana" es el sexto trabajo en solitario de Dani Martín en el que cuenta con grandes colaboraciones como Sabina, Alejandro Sanz, Coque Malla, Camilo o Juanes entre otros.

Un nuevo trabajo, un álbum con el que el cantante madrileño ha conseguido ser, de nuevo, número uno. "Estoy muy agradecido al público porque que en los tiempos en los que estamos que la gente siga acudiendo y que si sacamos unas entradas que se agoten...".

Porque en "los tiempos en los que estamos", de pandemia, le han servido a Dani Martín ha darse cuenta de que tenía que inclinar la balanza más hacia lo personal que lo profesional, "he pasado por momentos de incertidumbre, momentos de ansiedad y, de repente, por un momento como el que estoy pasando ahora en el que me he dado cuenta de que llevaba 20 años alejado de mi persona, de que la balanza estaba inclinada hacia lo profesional y de que estoy encantado de conocerme, de ir al psicólogo, de jugar al fútbol con masacarilla, de estar conmigo que me tenía abandonado y de estar con mis padres que luego nos quejamos que no tenemos tiempo".

A Dani Martín le alucina que haya gente que le siga a través de los años, que madure con su música. "Cuando nos separamos el Canto, la gente me decía estás loco. He tenido la suerte de seguir y ha sido una mezcla de muchas cosas, mi proyecto ha sido mi prioridad y no lo he dejado nunca, llevo 20 años levántandome con esas ganas, riego esa planta, le corto las hojitas".

¿Cómo te ves mirando hacia adelante? "Aún no lo puedo contar, pero estamos haciendo una cosa muy bonita, es un proyecto sobre eso, ver en qué hemos fallado... Mirando hacia adelante me gustaría ser feliz, disfrutar de todas las cosas que me pasan, escuchar más, tener más sentido común y una cosa maravillosa que nos podría pasar a todos es ser menos cerrado y unirnos, que este país estuviera más unido y que amáramos más esta tierra tan bonita y maravillosa que tenemos".

El éxito de este último disco, asegura Dani es que es verdad, porque "la mejor campaña de marketing es ser de verdad. Llevamos un monton de tiempo que no nos interesa la política y es porque los políticos no nos hablan de verdad, no me creo a ninguno, son actores bastante malos".

Y de actuar, algo entiende el de San Sebastián de los Reyes, "empecé estudiando Arte Dramático con la madre de Alejo Stivel, luego en la escuela de Cristina Rota y en todos esos años me di cuenta de que lo que me gustaba era la música, jugué a ser actor, pero para ser Luis Tosar o Penélope Cruz hay que levantarse muy temprano y acostarse pensando en el papel y yo me levanto y me acuesto pensando en mi música"

Después de dos décadas en este trepidante mundo, Dani se ha dado cuenta que padecer de rosácea de vez en cuando, cuando se somatiza algún problema "no es importante. Lo importante es poder ir este verano a Cádiz, que podamos ir al Antonio a comer, pero no lo digamos muy alto porque cada vez viene más gente y este verano va a haber mucho Levante".

Dani Martín, que espera volver pronto a 'Radio Carlitos' porque le hace "mucha ilusión que me entreviste Carlos Herrera" (y hoy no ha podido ser porque Herrera estaba un pelín pachucho), ya no esconde lo que hace mal, "hay que hablar mucho de todas las cosas que hacemos mal, de nuestros errores, de las veces que nos equivocamos porque eso nos da la oportunidad de podernos redimir".