Clara Montes, en 'Radio Carlitos': " 'Retratos' son canciones con las cosas que me emocionan"

¿Qué es 'Retratos'? pregunta Carlos Herrera a Clara Montes en la presentación del disco este jueves en 'Radio Carlitos'.

"La presentación más personal que he hecho nunca, algo que me pedía la gente desde hace mucho tiempo. Canciones muy románticas y otras más comprometidas de las cosas que me conmueven, me emocionan", contesta Clara Montes que ha escrito todas las canciones del nuevo álbum, las ha compuesto, ha hecho los arreglos e incluso ha producido este nuevo trabajo que debía estar en el mercado en 2020, pero que la pandemia hizo que se retrasara estos dos años.

'A cal y canto', tema lanzado como avance de este nuevo trabajo, el disco que hace el número 10 de la carrera de Clara Montes, está dedicado a las grandes voces sudamericanas: Chavela, Mercedes Sosa, a Toña la Negra. Un soneto musical que es una muestra de esa mezcla de géneros, de flamenco, de pop, de copla, que es lo que explica el fenómeno de Clara Montes y que queda reflejado en 'Retratos'.

'Retratos' es también el regreso de la artista después de un parón de cinco años, pausa en su carrera musical que no ha sido la única, "paré para la crianza de mi hijo y luego he parado 5 años por el confinamiento, tenía previsto sacarlo a principios de 2020 porque cada dos cada tres años sacaba disco".

Clara Montes lleva más de 20 años en el mundo de la música, " veinte años de carrera" que se notan e intuyen a lo largo de las canciones del nuevo disco, esas dos décadas en las que "he vivido en EE.UU., en Argentina, es una forma de contar toda esa experiencia, todas esas vivencias". De hecho de Argentina le queda su aprendizaje tanguero, "la primera persona con la que doy clase de canto es con una tanguera y eso me ha dejado muy marcada a la hora de cantar. En Argentina me di cuenta de la necesidad de luchar por la música y lo que quería ser. Allí luchaban por todo por poder poner una exposición en un edificio abandonado y aquí estábamos muy acomodados, pero volví a España cuando en el cine se proyectaba 'Las cosas del querer' y me di cuenta de quería volver a esos orígenes y que tenía que volver".

Volver también a sus orígenes, al flamenco, "mi padre me enseñó el flamenco, mi padre era un sevillano amante de su tierra y siempre estábamos escuchando en casa, aunque vivíamos en Madrid, a la Niña de los Peines, a Antonio Mairena".