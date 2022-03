Chico Pérez: “El jazz y el flamenco son músicas muy vivas, de raíz, de la calle”

Hace tres meses que Chico Pérez publicó su nuevo disco ‘Continente 27’ y, ahora, se encuentra inmerso en la preparación de la actuación de este sábado 26 de marzo en el Teatro de La Abadía de Madrid del espectáculo ‘Sueño de 1922’.

Este pianista, intérprete y compositor de jazz y flamenco es uno de los grandes artistas españoles y un gran apasionado del flamenco tal y como nos cuenta en 'Radio Carlitos' de'Herrera en COPE'.





SUS INICIOS





Cuenta Chico que, siendo el pequeño de cinco hermanos, su afición a la música, al flamenco “siempre lo he vivido todo en casa, uno de mis hermanos es guitarrista (y, además productor de este nuevo disco)”. Asegura que el flamenco es “la música que más me enamoró desde pequeño” y que “primero, tuve que aprender la técnica del piano”.

Y para ese aprendizaje de este instrumento siempre ha contado con la ayuda de su familia y, recuerda Chico cómo aprendió a tocarlo “en mi casa había un piano de mi hermano Alberto y me ponían pegatinas con colores y números. Así empecé tocando el ‘Cumpleaños feliz’ y demás”. Por eso, no olvida agradecer “siempre a mis hermanos que me han enseñado todo de la música”.

Una vez que ya aprendió a tocar el piano, sus padres decidieron apuntarle al Conservatorio, porque como nos cuenta “decían: ‘este chico parece que tiene ritmo, compás, vamos a animarlo”, y de esa manera acabó allí con la ayuda de sus padres que “nunca me han forzado a nada”. Y allí, en el Conservatorio, fue donde empezó a enseñarles a sus profesores lo que componía en casa “como bulerías”.

JAZZ Y FLAMENCO





Para Chico el jazz y el flamenco son “músicas muy vivas, de raíz, de la calle, que viven de la emoción y del diálogo entre los músicos y el público y creo que por eso casan tan bien. Son músicas que tienen una raíz muy parecida”.

‘CONTINENTE 27’ SU NUEVO DISCO

Hace tres meses publicó su nuevo disco ‘Continente 27’ en el que está acompañado de grandes voces como Arcángel, Rosario la Tremendita, Sandra Carrasco o Manuel Lombo, entre otros.

Voz y música unidos en este álbum, “un diálogo entre los dos artistas”, dice Pérez. Además, señala que para él ha sido “un auténtico lujo que colaboren en el disco, se han convertido en grandes amigos”, porque, además, recuerda que para él “son grandes maestros, grandes referentes que siempre he admirado y admiro y que estén en tu disco y pongan su huella musical, es todo un lujo”.

Confiesa Chico que “soy muy nostálgico, pero creo que hay beber de todo, de la música de antes, de los momentos vividos y todo eso me ayuda mucho”.













ESPECTÁCULO ‘SUEÑO DE 1922’





Este sábado 26 de marzo actúa en el Teatro de La Abadía de Madrid el espectáculo ‘Sueño de 1922’. Un encargo de la Comunidad de Madrid, que presenta este sábado en el Festival Internacional de Arte Sacro, “en el que pretendían que plasmásemos ese año, ese momento en el que se creó el primer concurso de Cante Jondo por Falla, por Lorca, en Granada; en esa Granada de 1922, al que intento poner un poco de música y de banda sonora”, explica Pérez.

En este espectáculo, Chico estará acompañado por Belén Vega, al cante; Carlos Bueno, al bajo; y Guille Hernansaiz a la batería.