Carlos Núñez, en COPE: "La música celta conecta hasta con el trap”

El "gaiteiro" Carlos Núñez ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha presentado 'Falai miña amor', un vídeo documental en el que una treintena de artistas como Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Rozalén, Amaral, Iván Ferreiro o Andrés Suárez promocionan el Xacobeo 2021.

“Me habían pedido tocar algo delante de la Puerta Santa con la gaita, pero como soy gallego y sabía que el 31 de diciembre puede llover, llamamos a nuestros amigos para que se sumaran” al proyecto. El resultado es este vídeo “en el que gente de todos los mundos y de todos los estilos diferentes suman con nuestra música tradicional y se conectan con el Camino”, ha dicho.

Carlos Núñez ha confesado que uno de sus sueños "es trabajar con artistas de rock, de música indie, de músicas contemporáneas y llevar estas músicas -celtas- a esas nuevas sensibilidades. En el fondo conecta -la música celta- hasta con el trap”, ha manifestado.

Carlos Núñez ha recordado sus inicios. Ha dicho que su sueño de tocar la gaita se hizo posible gracias al grupo The Chieftains, que lo llevó a recorrer América y de ahí a tocar con The Who, Bob Dylan o Bon Jovi. “Aquellas estrellas del rock y del pop americano sentían una gran atracción hacia las músicas celtas”, ha dicho.

“Cuando empezaba, me preguntaban los productores de las giras en Alemania cuál sería la música del camino Santiago. No existía”, pero “hoy ya la tenemos” gracias a las músicas hispánicas y atlánticas.

Carlos Núñez también ha hablado de su nuevo trabajo, basado en la música celta de Beethoven, “que nos ha dejado un regalo de más de 200 composiciones de músicas celtas". El compositor "estaba aprendiendo a componer su séptima sinfonía", ha dicho. Y "sus últimas sinfonías tienen inspiraciones y bases en nuestras músicas tradicionales célticas”, ha desvelado el gallego.